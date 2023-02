A1 Roma-Napoli, automobile esce fuori strada e prende fuoco: intervengono i pompieri Stava viaggiando sull’A1 quando uscita fuori strada, poi si è ribaltata e ha preso fuoco: a spegnere le fiamme che hanno avvolto l’automobile sono arrivati i pompieri.

Stava procedendo lungo l'autostrada A1, nel tratto che collega la capitale a Napoli, quando all'improvviso ha perso il controllo dell'automobile: il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco che hanno provveduto a salvare la persona alla guida del veicolo.

L'incidente sull'autostrada Roma-Napoli

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi alle porte della capitale, a circa un chilometro di distanza dalla svincolo per la diramazione per Roma Sud, poco distante da Valmontene. Per spegnere le fiamme e soccorrere i feriti, alle 11.45 circa, è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un sinistro che si sono precipitati immediatamente sul luogo dell'incidente.

Sul posto, in breve tempo, è arrivata la squadra dei pompieri 16/A del distaccamento di Colleferro che ha provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto il veicolo, ribaltatosi lungo la strada e a salvare la persona che si trovava alla guida. Dopo aver estratto la persona dall'abitacolo, è stata assicurata alle cure degli operatori del personale sanitario del 118, arrivato immediatamente sul posto con un'ambulanza: fortunatamente, ha riportato soltanto lievi ferite. Non si conoscono ancora dettagli sulla dinamica del sinistro, né le ragioni che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

La strada chiusa al traffico: è stata riaperta

Per permettere che le operazioni di spegnimento potessero svolgersi al meglio e la messa in sicurezza dell'area interessate, il tratto di strada coinvolto è stato chiuso al traffico, come ha prontamente segnalato Astral Infomobilità nel corso della mattinata. Meno di un'ora dopo, però, è stato possibile riaprirlo.