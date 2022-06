A Santa Marinella lettini e ombrelloni gratis nelle spiagge libere, il sindaco: “Boom di turisti” Ombrelloni e lettini gratis nelle spiagge attrezzate di Santa Marinella. Nella ‘perla del Tirreno’ è boom di turisti, gli affitti sono sold out da aprile e si attendono fino a 100mila abitanti.

A cura di Alessia Rabbai

Spiaggia attrezzata gratuita al centro di Santa Marinella

A Santa Marinella si può andare al mare nelle spiagge libere utilizzando lettini ed ombrelloni gratis. Sono già almeno sei i lidi attrezzati, dove residenti e turisti possono recarsi e chiedere all'assistente bagnante gratuitamente ciò che desiderano per trascorrere una giornata all'insegna del relax nella bella città di mare definita ‘perla del Tirreno', tra oleandri e bouganville. L'amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento ‘Rifacimento spiagge' della Regione Lazio di 118mila euro.

Tra le spiagge già fruibili ci sono ad esempio quella accanto allo stabilimento Lido, la spiaggia tra Frinchillucci e Londrina e altre sono in programma. "Si tratta di interventi che prevedono il riempimento delle spiagge che devono essere sistemate con camion di sabbia certificata – spiega a Fanpage.it il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – Il bagnante può scegliere se stare sulla sabbia o sulla piattaforma in cemento. Oltre a quelle già fatte stiamo lavorando su una spiaggia molto grande e frequentata vicino allo stabilimento Mediterraneo, per la quale ho coinvolto i cittadini con un sondaggio sui Facebook, chiedendo se preferiscono che venga sistemata mantenendola sassosa o mettendoci la sabbia. Un altro intervento in programma sono i parcheggi vicino alla spiaggia di Santa Severa".

Santa Marinella è una località marittima del litorale Nord della provincia di Roma molto gettonata e da aprile tutti gli affitti delle case sono sold out. Data l'affluenza il Comune con l'arrivo della stagione estiva si è organizzato per accogliere i visitatori: "Abbiamo messo a disposizione da luglio per le persone dirette al mare navette gratuite andata e ritorno dalle stazioni ferroviarie di Santa Marinella e Santa Severa. Un servizio che ci serve anche per evitare il traffico – continua il sindaco – Ci attendiamo fino a 100mila abitanti, Santa Marinella è stata sempre molto frequentata anche negli anni della pandemia, ma il turismo quest'anno è esploso. Oltre ai suoi 24 chilometri di spiagge è un museo a cielo aperto e meta imperdibile per gli amanti dell'archeologia e della gastronomia, con i nostri ristoranti. Non solo il famoso Castello di Santa Severa e gli scavi di Pyrgi, ma tra le altre cose da vedere ci sono anche la Riserva naturale di Macchiatonda, Castrum Novum, dove sono in corso gli scavi di una città etrusca e le Peschiere".