A Roma più di dieci casi al giorno di violenza contro le donne: otto i femminicidi nel 2023 Roma è la città d’Italia dove più sono concentrate le violenze contro le donne. Più di dieci casi al giorno (e si tratta solo dei numeri in chiaro: il sommerso potrebbe essere molto più drammatico).

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Più di dieci casi di violenza al giorno contro le donne. Questo il bilancio fatto in conferenza stampa dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi sul tema della violenza di genere: un bilancio drammatico, che molto probabilmente è al ribasso dato che molte violenze non vengono denunciate.

"Quello della violenza di genere è un tema di straordinaria e permanente emergenza anche a Roma: nel 2023 sono stati avviati 8.433 nuovi procedimenti penali con quasi 700 richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura, quasi tutte accolte’’, ha dichiarato Lo Voi, aggiungendo che il "codice rosso è stato attivato in 3.392 casi, che significa oltre dieci casi al giorno".

Roma è una delle città con più femminicidi d'Italia: secondo quanto riportato dall'Osservatorio nazionale di Non Una di Meno, sono otto le donne uccise nel 2023, la maggior parte dai propri partner o ex. Un triste primato, quello della capitale, che ormai detiene da molti anni. Dal 2019 al 2023, secondo i dati elaborati da UIL Lazio in collaborazione con l’Eures, a Roma sono state uccise 59 donne: anche in questo caso, la capitale si posiziona in cima alla classifica per numero di femminicidi. Anche i dati sugli stupri sono allarmanti, con più di una donna violentata al giorno. Ricordiamo, come fatto in precedenza, che si tratta di dati al ribasso dato che si prendono in considerazione solo le denunce. E, com'è noto nei casi di violenza di genere, sono ancora di più i casi sommersi che non arrivano all'attenzione delle forze dell'ordine.