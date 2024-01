A Roma nella notte 13 arresti per droga: sequestrati più di 23 chili tra hashish, coca ed eroina Tredici persone sono state arrestate nella notte con l’accusa di spaccio di droga dagli agenti della Polizia di Stato. Sequestrati diversi chili di sostanze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Nelle ultime ore tredici persone sono state arrestate con l'accusa di spaccio di droga. Nel complesso sono state sequestrati oltre 23 chili di sostanze stupefacenti tra cui hashish, marijuana, cocaina ed eroina e diverse migliaia di euro in contanti, considerati provento dell'attività di spaccio. A eseguire gli arresti sono stati gli agenti della Polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato Romanina hanno prima arrestato due giovani di 18 e 24 anni in un appartamento di largo Perestrello. Hanno visto uno dei due trasportare tre grossi scatoloni in un appartamento e poi affacciarsi a una finestra dell'ultimo piano. Si sono arrampicati sulle impalcature del palazzo e hanno bussato al vetro: quando il giovane li ha visti è scappato verso la porta, ma è stato bloccato all'interno del palazzo. Mentre stavano perquisendo l'appartamento e sequestrando le sostanze al suo interno, si è presentato un altro ragazzo, visto tramite lo spioncino che mandava messaggi col cellulare. I poliziotti lo hanno fermato e una volta controllato il telefono hanno visto che stava chiedendo se c'era polizia nei paraggi, facendosi mandare foto e video da un'altra persona all'esterno del palazzo. Entrami sono stati arrestati.

In via della Pisana sono stati fermati un ragazzo e una ragazza di 23 e 21 anni già noti alle forze dell'ordine. Gli agenti li hanno bloccati mentre stavano percorrendo con la loro auto via della Pisana: sotto al tappetino poggia piedi a lato del passeggero c'era un etto di hashish, mentre qualche altro grammo era nascosto nel vano porta oggetti, oltre a 900 euro in contanti.

Un altro uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di spacciare a casa della compagna: sottoposto a perquisizione ha subito ammesso di avere con sé due etti di cocaina, oltre a più di 5mila euro in contanti. Un ragazzo di 21 e una donna di 41 anni sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di Porta Pia dopo essere stati trovati con diverse dosi di cocaina pronte per essere vendute, mentre un ragazzo di 28 anni è stato fermato perché in possesso di eroina.