A Roma il tradizionale tuffo nel Tevere per celebrare il Capodanno, ma Mister Ok è costretto a rinunciare Dopo 35 anni Mister Ok, al secolo Maurizio Palmulli, è stato costretto a rinunciare al tuffo nel Tevere per problemi alla schiena. Ad onorare la tradizione Simone Carabella, Walter Schirra e Marco Fois. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra Marco Fois, a destra Mister Ok prima della decisione.

Appuntamento, come ogni anno, a Ponte Cavour in questo Capodanno 2024 per assistere al tradizionale tuffo nel fiume Tevere di Mister Ok, all'anagrafe Maurizio Palmulli che da anni ha raccolto l'eredità e la tradizione dal belga Rick Da Sonay. Prima del suo tuffo, come previsto, si sono lanciati Simone Carabella, Walter Schirra e Marco Fois (nella foto di apertura). Soltanto dopo sarebbe toccato anche a Mister Ok: per lui si sarebbe trattato del trentaseiesimo tuffo di Capodanno. Ma quando è stato il suo turno, si è aperto l'accappatoio ed è salito sul cornicione. Gambe tese e braccia alzate. Ma poi, invece di tuffarsi, ha parlato ai microfoni. "Non mi tufferò", ha rivelato. Così, dopo oltre 30 anni Mister Ok ha dovuto rinunciare al suo tradizionale tuffo nel fiume Tevere nella giornata di Capodanno.

Perché Mister Ok non si è tuffato

"Deciderà all'ultimo se lanciarsi o meno", avevano detto in apertura dell'evento questo mattinata. E dopo i tuffi di Simone Carabella, Walter Schirra e Marco Fois è arrivata la sua risposta. Si era già tolto l'accappatoio, era già salito sul cornicione con le braccia verso l'alto, quando è sceso. Ha mosso le mani e ha dato le spalle al Tevere. Poi ha indossato nuovamente l'accappatoio e sono arrivate le spiegazioni ai tanti fan che si trovavano lì per lui. "Per sempre sarà il nostro Mister Ok", dicono dagli altoparlanti.

"Il medico mi ha detto di scegliere: il tuffo o la carrozzina. E allora ci ho riflettuto, arirverà comunque il momento di fermarmi. Lo faccio da 35 anni, sono contento di tutto – spiega – Per me è una situazione strana: non ho mai avuto acciacchi, ma con due microfratture sulle vertebre non si può saltare. Per l'anno prossimo? Vedremo".