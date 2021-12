A Roma i tamponi molecolari sono introvabili: “Nessuna disponibilità, siamo abbandonati” A Roma come con l’aumento dei contagi riuscire a sottoporsi a un tampone molecolare sta diventando un’impresa. I posti disponibili sono pochi e lontani da casa.

A cura di Simona Berterame

Serena, Margherita e Elisa sono alla ricerca di un tampone molecolare da giorni. Nella loro stessa situazione si trovano tantissimi romani, in quarantena o positivi al Covid-19, finiti nel limbo del tracciamento in tilt. Serena non è riuscita nell'impresa neanche seguendo il suggerimento di un'operatrice sanitaria: "Collegati al sito della regione Lazio tra mezzanotte e mezzanotte e un minuto, in quella frazione si liberano alcuni slot e si riesce a prenotare se sei molto veloce". Margherita è risultata positiva il 26 dicembre e ancora non è riuscita a prenotare un tampone molecolare: "Ho fatto un tampone rapido in farmacia, ho l'impegnativa del medico di base ma non trovo nulla. Le uniche disponibilità sono ad Amatrice o Sora". Fare più di 100 chilometri per sottoporsi ad un tampone non è un'opzione molto comoda. L'alternativa? Rivolgersi ad un centro privato pagando intorno ai 60 euro. Ma anche lì la strada è in salita. Le strutture private sono state prese d'assalto (come le farmacie) e le disponibilità partono ormai dai primi di gennaio. "Non abbiamo nessun tipo di assistenza, mi sento abbandonata" conclude Margherita sconsolata mentre tenta per l'ennesima volta di strappare una prenotazione al sito della Regione Lazio.

Il bollettino della Regione Lazio

Nella giornata di oggi, martedì 28 dicembre 2021, all'interno della Regione Lazio si sono registrati 4288 nuovi pazienti positivi al coronavirus. I test effettuati nelle ultime 24 ore hanno raggiunto quota 89957 : di questi, 23838 sono tamponi molecolari e 66119 antigenici. Come comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, il rapporto fra pazienti positivi e tamponi effettuati è di 4,8%. Nella città di Roma i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 2114, mentre nelle province altre province si toccano i 1344 nuovi pazienti positivi.