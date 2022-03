A Roma i cinghiali allattano i loro cuccioli in strada (VIDEO) Due cinghialesse allattano i loro cuccioli in via Basilio Puoti, nel Municipio XIV, zona Monte Mario a Roma.

A cura di Enrico Tata

L'avvistamento di famigliole di cinghiali a spasso per Roma non rappresenta più una notizia. Vederli per le strade della città è facilissimo, soprattutto in alcuni quartieri a nord della Capitale. È raro, invece, scorgerli mentre, sdraiati in mezzo alla carreggiata, allattano i loro cuccioli. È successo due giorni fa in via Basilio Puoti, nel Municipio XIV, zona Monte Mario.

Il video è stato pubblicato dalla consigliera regionale della Lega Laura Corrotti, che ha commentato così sui social network: "Stento ancora a crederci ma la zona nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?". Nel filmato si vedono due cinghialesse sdraiate in mezzo alla strada mentre allattano quattro cuccioli.

Gli altri avvistamenti

Aveva fatto discutere un altro avvistamento degli scorsi mesi a Roma: una famigliola di una decina di cinghiali era stata infatti ripresa mentre tentava di entrare (per ben due volte) all'interno del parcheggio del pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, anch'esso a nord della Capitale. Qualche tempo prima un gruppetto di cinghiali era stato filmato mentre tentava di superare la sbarra del tribunale a piazzale Clodio. Ma ci sono stati anche avvistamenti di esemplari davanti alle scuole della Capitale, di famigliole a passeggio lungo le principali arterie stradali della città, nei parchi giochi dove i bambini vanno a divertirsi. Insomma, l'amministrazione ha cambiato colore, ma il problema dei cinghiali, per ora, sembra non essere stato ancora risolto dal nuovo sindaco della Capitale.