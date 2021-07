Sms&Go è il nuovo servizio di Atac che permette di acquistare il biglietto per treni, bus e metro inviando un semplice Sms con scritto BIT al 48018. In pochi secondi si riceve sul proprio cellulare un messaggio contenente un link al biglietto digitale con QRCode. Premendo un bottone a scelta tra Metro, Bus e Treno, si attiverà il proprio ticket che consentirà l'accesso ai mezzi pubblici. C'è però un problema: ai tornelli della metropolitana, le macchinette non riconoscono il codice del biglietto, cosa che crea molto confusione. I primi tentativi non funzionano, e i controllori aprono i tornelli per far entrare i passeggeri, che altrimenti sarebbero impossibilitati a usufruire del ticket per il viaggio. Disagi che molto probabilmente saranno risolti in corso d'opera, ma che per ora sono una limitazione per i cittadini, che rischiano di veder scadere il biglietto ancora prima di usarlo. E, dato il prezzo non particolarmente modico (quasi 30 centesimi in più per il costo del servizio), questo potrebbe far scaturire numerose polemiche.

Come funziona il servizio Sms&Go

Un servizio, quello pensato da Atac, al fine di consentire l'acquisto dei biglietti anche in caso di tabaccherie ed edicole chiuse, o macchinette eroga ticket non funzionanti. In questo modo chiunque può comprare il biglietto in pochi secondi, ottenendo un QRCode che consente l'apertura dei tornelli. Come per i biglietti cartacei, anche questo è valido per 100 minuti, mentre per la metro è valido per una sola corsa ma anche su più linee, senza però uscire dai tornelli. Il servizio è attivo anche sulle ferrovie regionali: Trenitalia seconda classe, Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo (percorso urbano). Non sono invece inclusi i collegamenti speciali (Cotral Roma Tiburtina/Termini-Fiumicino Aeroporto/ Trenitalia “No stop” Roma Termini-Fiumicino Aeroporto). Il costo è di 1.50, a cui vanno però aggiunti 30 centesimi per il servizio di richiesta al gestore telefonico (Tim, Vodafone o WindTre) che si occupa della transazione.