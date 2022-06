A Ostia la spiaggia confiscata alla mafia ora permette di andare al mare anche ai disabili Su una delle spiagge confiscate alla mafia di Ostia oggi c’è una passerella con privé gratuito per i bagnanti disabili. A vincere il bando Federico, un imprenditore che ci ha raccontato la sua idea di accessibilità.

A cura di Alessia Rabbai

La passerella con il privé per i disabili alla Greed Lounge Beach di Ostia

Un disabile sulla sedia a rotelle sorseggia commosso un cocktail al tramonto, lo sguardo rivolto verso il mare, su una lingua di sabbia che ricorda le spiagge spagnole, confessa che il pensiero di fare il bagno lo emoziona. La Greed Lounge Beach è l'unico lido attrezzato di Ostia accessibile alle persone con disabilità e sorge su una delle otto spiagge confiscate alla mafia, accanto al porto. Una piattaforma che permette a chi si muove in carrozzina di avvicinarsi il più possibile alla riva, di godersi il mare in un privé esclusivo e completamente gratuito, dotato di ombrelloni e lettini e servizio bar tramite qr code. "L'idea di realizzare una struttura dedicata ai disabili su una spiaggia attrezzata, che in passato vedeva solo gli assistenti bagnanti, è nata grazie al Municipio X – spiega il gestore, Federico Salamone – quest'anno ha fatto un bando per la prima volta dalla confisca, dando la possibilità a un operatore economico per un anno e senza chiosco, di mantenere la spiaggia pulita e organizzata, affittando ombrelloni e lettini e che aveva tra i requisiti appunto l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il privé del Greed Lounge Beach

Dopo gli ultimi collaudi il privé è pronto e da oggi è fruibile. "Abbiamo predisposto una rampa per disabili molto funzionale con un'area riservata, una sorta di balconcino gratuito, a cinque metri dall'acqua. Un disabile quando vuole scendere sulla sabbia viene assistito dal personale, alla fine della rampa c'è un proseguimento laterale che conduce ad una piattaforma esagonale, con un cartello che riporta il simbolo della carrozzina e la scritta ‘free enter'". Grazie alla sedia job fornita dal Municipio X il disabile può fare il bagno accompagnato dal personale della spiaggia.

Federico Salamone in compagnia di alcuni clienti

Federico Salamone, autore del libro ‘Le case fanno la felicità’, finito sulle pagine della rivista Millionair, è un imprenditore del settore immobiliare, ha iniziato il suo percorso professionale nel 2001 aprendo un B&b a conduzione famigliare e ha creato un ‘albergo dinamico', gestendo più di settanta appartamenti e ville di privati nel territorio di Ostia, che affitta come case vacanze: "Accogliere correttamente i disabili con servizi fatti su misura per loro è fondamentale, ci hanno già contattati molte associazioni interessate a raggiungerci, per vedere come stiamo lavorando. Credo che questa sia un’esperienza che debba essere replicata in altri stabilimenti e spiagge libere del litorale, per dare la possibilità veramente a tutti di godersi le vacanze senza discriminazioni".