A Genzano è il giorno delle riprese di Fast&Furious 10: un’esplosione e una bomba che rotola (VIDEO) Oggi per Genzano di Roma è un giorno speciale: nel comune dei Castelli Romani verranno girate alcune scene del film Fast&Furious 10.

A cura di Enrico Tata

L'emozione per la scelta del paese come location di un famoso film di Hollywood, poi la lunga attesa, le battute in dialetto che hanno spopolato sui gruppi Facebook per settimane, la preparazione del set con previsioni più o meno azzeccate su quale scena sarebbe stata girata. Oggi per Genzano di Roma è un giorno speciale: nel comune dei Castelli Romani verranno girate alcune scene del film Fast&Furious 10, che vede protagonisti Vin Diesel e Jason Momoa. I due attori non si sono visti ai Castelli ed è probabile che la scena di Genzano venga recitata da controfigure, dato che si tratta di una sequenza d'azione.

La scena girata a Genzano: un'automobile inseguita da un'enorme bomba che rotola

Da quello che si può intuire guardando questo video amatoriale realizzato sul set (chiuso e inaccessibile ai cittadini), la scena consiste in un'esplosione e in un'automobile (una SRT Challenger, che nel film viene guidata da Vin Diesel) inseguita da una enorme bomba che rotola sulla via dell'Infiorata. Tutta la strada è stata chiusa e resa inaccessibile sia alle automobili che ai pedoni con un'imponente recinzione. Non solo non si può entrare nella via, ma di fatto è anche impossibile osservare le riprese dalla piazza centrale del paese, perché il muro copre tutta la visuale. Nonostante questo, tantissimi cittadini sono scesi in strada per cercare di vedere da vicino il set holliwoodiano. Alcune macchine di scena, tra l'altro, sono state parcheggiate in piazza.

Stando a quanto si apprende, per realizzare le scene a Genzano sono arrivate circa 250 comparse provenienti da tutto il mondo.