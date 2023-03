A Fiumicino apre ‘The Wow Side’, il centro commerciale interattivo di ultima generazione Il Wow Side Shopping Centre punta ad essere operativo con tutte le sue novità entro la fine del 2023, con l’obiettivo di divenire un punto di riferimento ed un esempio per la sua idea innovativa di shopping e divertimento.

A cura di Simona Berterame

Il Centro Commerciale Leonardo si trasforma in ‘The Wow Side shopping centre", un cambiamento basato sull'intrattenimento e realtà virtuale che darà vita entro la fine dell’anno al più innovativo centro commerciale d’Italia. Inaugurato ufficialmente oggi, si tratta del primo centro commerciale in Italia ad ospitare installazioni di realtà aumentata che sapranno stupire e divertire i frequentatori del centro. Gli ideatori del progetto parlano di un centro capace di differenziarsi dagli altri presenti sul mercato e in grado di diventare "un importante polo di aggregazione sociale dove proseguire ed intensificare le iniziative legate all’educazione, alla solidarietà ed alla sostenibilità".

Il programma

Nel mese di aprile aprirà, per la prima volta a Roma, Zero Latency, il format australiano di realtà virtuale che permette di entrare fisicamente in un videogioco con ambientazioni uniche ed esclusive create dai più importanti sviluppatori del mondo. Nel centro sarà possibile visitare la più grande mostra di mattoncini Lego in Europa, che rimarrà aperta fino a gennaio 2024. Nei primi giorni di maggio la mostra si arricchirà con una nuova statua in dimensioni reali dedicata a un famosissimo ex calciatore romano, che sarà presente il giorno dell’inaugurazione. A partire dal mese di giugno, i visitatori del centro commerciale potranno accedere alla sala immersiva “Metaverso Experience”, il primo format interamente gratuito di edutainment progettato per educare in modo divertente attraverso un ologramma parlante sui temi del momento come il metaverso, la blockchain e l’intelligenza artificiale. A settembre verrà inaugurato su una superficie di 3.500 mq Color Hotel, un nuovo format di mostra interattiva e sensoriale, dai creatori di “Balloon Museum” premiata come miglior exhibition al mondo.