Finestre aperte e stereo delle auto accesi, tutto intorno per le strade di Roma risuona ‘A far l'amore comincia tu'. È l'iniziativa che è stata lanciata dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, in occasione dei funerali di Raffaella Carrà. "Nel giorno in cui dobbiamo dirti addio noi vogliamo ricordarti così, con le note della tua canzone che da decenni ci fa ballare durante i Pride, durante le manifestazioni e nelle sale di Muccassassina" si legge in un post pubblicato su Facebook. L'appuntamento lanciato sui social network a mezzogiorno in punto di oggi, venerdì 9 luglio, in concomitanza con la celebrazione delle esequie, nasce per ricordare l'artista, regina della televisione italiana scomparsa all'età di 78 anni a seguito di una malattia, che l'ha sottratta all'affetto dei suoi cari e di tutti coloro che le volevano bene. "La tua musica e il tuo ricordo non andrà mai via. Grazie Raffaella, di tutto!".

I funerali di Raffaella Carrà

La basilica di Santa Maria in Ara Coeli sul colle del Campidoglio ha ospitato decine di persone, tra famigliari, amici e personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, che si sono riuniti nella tarda mattinata di oggi per salutare per l'ultima volta Raffaella Carrà. Le esequie celebrate da padre Castaldi hanno concluso tre giorni dedicati al ricordo dell'artista, dopo la visita alla camera ardente. Una cerimonia semplice, come da suo desiderio, che ha visto solo i discorsi di Lorena Bianchetti e della sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha detto ricordandola: "Roma e i romani non la dimenticheranno mai". Terminata la Santa Messa, la bara è stata portata fuori, dove la folla in Piazza del Campidoglio l'ha accolta con un silenzio assoluto, per poi far esplodere l'applauso e la sua musica cantata dalle persone presenti.