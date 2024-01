A 75 anni fa irruzione alle poste con il volto coperto, armato di pistola e bomba: rapina a Frascati Il 75enne ha iniziato a minacciare clienti e dipendenti armato di pistola e minacciando di accendere l’ordigno che aveva portato con sé. Poco dopo è arrivata la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Ha fatto irruzione all'ufficio postale di via Scialdonna a Frascati nel pomeriggio di giovedì scorso, verso le 18.30. Alcune persone si trovavano agli sportelli, altri in attesa del loro turno, quando nell'ufficio postale è entrato un uomo di circa 75 anni. Il suo volto era coperto da cappello e sciarpa, armato di pistola e con una barilotto per spillare la birra a cui era attaccata una corda, come una miccia.

La rapina all'ufficio postale

Non appena entrato l'anziano rapinatore ha posato l'ordigno sulla porta a vetri per bloccarla e ha estratto una pistola. Poi ha urlato: "Questa è una rapina, non vi muovete o faccio esplodere la bomba", ha detto mostrando un accendino, pronto per accendere l'ordigno. "Datemi tutti i soldi delle casse", ha aggiunto rivolto ai dipendenti dell'ufficio postale, come riporta il Messaggero. Qualcuno riesce a fuggire dalle poste e a far scattare l'allarme raggiungendo il vicino commissariato di polizia.

L'intervento degli agenti

Così, quando il settantacinquenne ha tentato la fuga con 2300 euro, davanti all'ingresso si è ritrovato faccia a faccia con gli agenti del commissariato. Poco dopo sono arrivati anche i poliziotti della scientifica dei Castelli Romani per i rilievi necessari. Ora il settantacinquenne, incensurato e forse spinto dalle difficoltà economiche, si trova in carcere a Velletri: è accusato di rapina a mano armata aggravata dall'utilizzo di un'arma e di un ordigno rudimentale.

Le indagini non si esauriscono e i rilievi sono continuati anche il giorno successivo alla rapina: gli agenti stanno analizzando anche le immagini riprese dal sistema di sorveglianza attive all'interno dell'ufficio postale della tentata rapina.