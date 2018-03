Quando si è vista chiamare dalla scuola dei suoi figli perché i due ragazzini avevano usato atteggiamenti da bulli rispondendo male all'autista dello scuolabus, lei non ci ha pensato su due volte e ha deciso per loro una punizione esemplare: mandarli a scuola a piedi tra neve e gelo con tanto di cartello in mano. Protagonista della storia una donna canadese di Harrow, nell'Ontario, mamma di due bimbi che frequentano la locale scuola elementare e che ogni giorno usufruiscono del mezzo di trasporto pubblico. La donna ha raccontato su Facebook di aver preso in mano la situazione dopo che la scuola ha chiamato per denunciare il comportamento dei piccoli e ha anche postato una foto dei figli in strada col cartello che recitava: "Siamo stati cattivi e scortesi con il nostro autista. La mamma ci fa camminare".

"I miei ragazzi sono stati cattivi con il loro autista di autobus e ieri ho ricevuto una chiamata dalla scuola che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quindi stamattina abbiamo fatto una camminata di 7 km per mostrare loro come sarà ogni giorno quando non avranno il bus, ci hanno messo due ore " ha scritto la donna. Nemmeno questo però sembra sia servito con uno dei piccoli. Come ha rivelato la stessa mamma ai media locali, il figlio maggiore ha subito imparato la lezione ma è stato necessario un secondo giorno di cammino per il fratello minore per comprendere il messaggio. Un comportamento che però molti hanno criticato e segnalato alle autorità locali per i minori soprattutto perché la donna ha pubblicato i loro volti online. "Bisogna considerare bene cosa facciamo quando diamo una punizione ai figli perché metterli in un posizione in cui scatti loro una foto e la metti sui social media li farà vergognare ma non li spronerà a essere migliori" ha spiegato l'assistente sociale locale che ora sta indagando sull'accaduto.