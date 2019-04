"Una crudele, sfinente ed umiliante alternanza tra illusione e repentina disillusione, e così per anni, in attesa di una positività alla quale non credo più. Ed allora queste brevi parole per giustificare un passaggio terreno che non può ridursi ad una supina ed inerme accettazione degli eventi", inizia così la lettera di addio lasciata da Riccardo Morpurgo, 64enne ingegnere e imprenditore edile di Senigallia, in provincia di Ancona, morto suicida venerdì scorso all'interno della sua azienda ormai in crisi da tempo. Un messaggio di addio che è un atto di accusa contro banche e amministratori pubblici che a tutti i livelli gli hanno chiuse le porte lasciandolo da solo a fare i conti con l'ennesima delusione

"Lo debbo ai miei figli ed a mia moglie che mi hanno sempre gratificato di una cieca fiducia e che certo non approveranno, lo debbo ai miei collaboratori, tutti ragazzi eccezionali che certamente hanno pieno diritto ad un futuro meno funereo di quello che invece si vuole loro prospettare, lo debbo ai miei tanti amici cari che molto patiranno, lo debbo a me stesso che della onestà, dell’etica, professionale e non, della libertà e giustizia sociale ho fatto un credo incrollabile" ha scritto ancora l'imprenditore nella missiva diffusa dalla famiglia solo ad esequie avvenute come lui stesso aveva chiesto. Erano stati proprio i suoi dipendenti nel pomeriggio di venerdì a trovare il suo corpo senza vita dopo aver notato la sua assenza in un capannone in località Molino Marazzana, di proprietà dell’azienda.

"Ho reagito, progettato, relazionato, mi sono umiliato sin dove non avrei mai creduto, ho sinanco ipotecato il futuro mio e della mia famiglia, ed inutilmente ho ancora proposto ciò che avrebbe positivamente risolto, solo lo si fosse voluto" ha scritto ancora l'imprenditore, concludendo: "Con il tragico, e certo insensato, gesto, spero finalmente di riuscire a risvegliare coscienze intorpidite ed animi accecati: mi rivolgo dunque ai responsabili, assolutamente irresponsabili, degli istituti di credito, ma anche ai pubblici Amministratori ed a chi, abusando del suo infimo potere, si arroga il diritto, tralignando la verità, di divertirsi giocando con la necessità, le ansie, le emozioni del prossimo, senza capacitarsi (FORSE) che il suo divertimento può essere recepito tragicamente da chi lo subisce, ed ancora a coloro che subiscono questa iniqua situazione avvolti nella loro assordante apatia ed indifferenza o, peggio, a coloro che la aggravano con la loro cinica e supponente cupidigia”.

La lettera integrale dell'imprenditore