Nonostante i sondaggi continuino a essere decisamente negativi, non perde l'ottimismo il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. In un messaggio a iscritti e simpatizzanti democratici, Renzi si dice convinto che il 4 marzo i "voti del PD saranno molti di più di quelli immaginati", considerando che "anche i tanti che criticano, che sono delusi, che non condividono tutto messi al bivio tra noi e i Cinque Stelle sul proporzionale e tra noi e il ritorno del Polo dello Spread (Forza Italia + Lega) sceglieranno di votare per il PD". Una convinzione che nasce dalla volontà di porsi nuovamente come unico argine al populismo e alla vittoria delle forze antieuropeiste, ma che fa guardare ai prossimi mesi con grande convinzione.

Spiega Renzi: "Il nostro Partito Democratico chiude l'anno invece con luci e ombre. Le polemiche continue fanno male alla nostra immagine esterna e al morale dei militanti. Sono però fiducioso. Quest'anno abbiamo svolto delle primarie cui secondo i pronostici nessuno avrebbe partecipato: e invece siamo stati quasi in due milioni ad andare a votare". E lancia un appello ai militanti, dando appuntamento alla prossima assemblea degli amministratori, il primo evento pubblico della campagna elettorale per le elezioni politiche: "Amici, se vogliamo davvero aiutare l'Italia il PD dovrà essere il primo partito al proporzionale e il primo gruppo parlamentare nella prossima legislatura. Per farcela dobbiamo impegnarci tutti. Per una campagna elettorale seria, civile, forte che faremo con tutta la squadra del PD al lavoro, a cominciare dal premier Paolo Gentiloni e dai suoi ministri, a cominciare dai sindaci – specie quelli dei comuni più piccoli – che riuniremo nell'assemblea degli amministratori di Torino il 12 e 13 gennaio".

Nel messaggio, Renzi torna poi a rivendicare i meriti dell'azione di governo, cominciata dal suo esecutivo e proseguita da quello di Paolo Gentiloni