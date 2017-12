Un uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo che una giovane donna incinta è stata trovata morta a casa sua. Il 24enne inglese è stato fermato per essere interrogato dagli inquirenti la notte scorsa, in seguito alla morte della futura mamma, Ella Parker, 29 anni. L'uomo, originario di Milton Keynes, nel Buckinghamshire, resta in custodia. La polizia ha detto che la vittima potrebbe essere stata uccisa a seguito di un’aggressione, prima che il suo corpo fosse trovato nella villetta di Milton Keynes intorno alle 14.40 di giovedì.

L'ispettore investigativo Stuart Blaik ha dichiarato: "Gli agenti investigativi della nostra unità principale stanno lavorando con i colleghi della Force CID per indagare sulle circostanze di un omicidio di una donna”. L’investigatore si è poi rivolto “a chiunque abbia visto qualcosa di sospetto nell'area o abbia qualche informazione che potrebbe aiutare le indagini. È probabile che le persone della zona notino una maggiore presenza di agenti in questi giorni. Mi rivolgo a chiunque abbia preoccupazioni o informazioni di avvicinarsi e parlare con un ufficiale" dice ancora Stuart Blaik. La polizia ha descritto la morte di Ella Parker come "inspiegabile", ma ha confermato di aver messo i sigilli alla proprietà ai fini delle indagini. L’obiettivo è capire se la donna è stata aggredita prima o dopo essere arrivata nell’appartamento.

Nel frattempo, gli amici stanno rendendo omaggio su Facebook, alla 29enne, che era incinta di cinque mesi, descritta come "la giovane donna più estroversa di sempre". Helen Roberts ha detto: "RIP. Era la ragazza più spumeggiante che conoscessi !!! Un'atmosfera così triste invade le nostre strade stamattina”.