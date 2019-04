Due persone sono rimaste ferite a seguito di una serie di esplosioni che ha scosso la più grande acciaieria del Regno Unito, il sito di Tata Steel a Port Talbot (Galles), causando un incendio. I residenti del hanno riferito che le loro case sono state “scosse con forza” dalla deflagrazione avvenuta nelle prime ore di questa mattina. Diversi i video del momento dell’esplosione condivisi su Twitter ed altri social media. I servizi di emergenza, tra cui paramedici e vigili del fuoco, si sono precipitati nel complesso intorno alle 3,35a Un residente locale ha twittato: "C'è stata un’enorme esplosione dalle acciaierie di port Talbot che ha fatto tremare la casa, spero che nessuno sia rimasto ferito".

La South Wales Police ha riferito che due persone hanno riportato ferite lievi nell'incidente e ha esortato la gente del posto ad evitare l'area. Le prime indicazioni suggerirono che l'esplosione provenisse da un treno usato per trasportare metallo fuso. "I servizi di emergenza rimangono sulla scena, ma abbiamo avuto la conferma che tutti i membri del personale sono stati messi in salvo e ci sono solo due persone con ferite minori” si legge in un comunicato della polizia. "L'esplosione ha causato alcuni piccoli incendi che sono tutti sotto controllo e danneggiano alcuni edifici sul sito. Il South West Fire and Rescue Service ci ha informati che non è necessario preoccuparsi degli effetti pericolosi del fumo dal fuoco". La National Police Air Service’s St Athan ha confermato che la situazione è sotto controllo: