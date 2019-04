Tentata violenza sessuale ed atti sessuali con minorenni. Sono queste le accuse rivolte ad un psicologo di 66 anni di origine calabrese, per di più responsabile di un consultorio familiare di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, arrestato oggi, sabato 13 aprile, dopo la denuncia presentata dai genitori di una delle sue vittime. All'uomo sono contestati reati commessi tra il 19 ed il 28 marzo di quest'anno, nei Comuni di Rosarno e Melicucco, ai danni di tre minori, di cui non è stata resa nota l'età. Uno dei ragazzi, i cui familiari si sono rivolti alle forze dell'ordine, era stato attirato con l'inganno a bordo della vettura dello psicologo e costretto a subire un tentativo di violenza sessuale dal quale era riuscito a sottrarsi dandosi alla fuga.

Proprio da questo episodio è scaturita l'indagine, coordinata dalla procura di Palmi, che ha permesso, anche attraverso l'acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza pubblici, integrate dall'analisi dei tabulati telefonici dell'indagato e dalle dichiarazioni dei minori in sede di audizione protetta, di far luce su tre episodi, avvenuti tra i Comuni di Rosarno e Melicucco e raccogliere in questo modo gravi indizi di colpevolezza a carico del professionista, che avrebbe tentato di indurle a compiere o a subire atti sessuali attirando l'attenzione dei ragazzi con comportamenti che sono stati definiti "di esibizionismo". L'uomo si trova attualmente rinchiuso nella casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà, e resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.