Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco durante una rapina nei confronti di un gruppo di madri e dei loro bambini. Elivelton Neves Moreira, 21 anni, ha preso di mira le donne e i loro piccoli fuori da una scuola a San Paolo. Ha estratto la pistola e l’ha puntata contro di loro, ma un poliziotto fuori servizio è intervenuto immediatamente e gli ha sparato. I fatti sono avvenuti sabato scorso. Le donne erano all’ingresso della scuola elementare dei figli per un evento di celebrazione della festa della mamma, quando, improvvisamente, è apparso il malintenzionato armato di pistola. Come si vede nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza, dopo aver estratto l’arma, Moreira urla contro le donne forse per farsi dare del denaro. La situazione sta per precipitare, quando Katia da Silva Sastre, 42enne, tira fuori a sua volta la pistola della borsa ed esplode tre colpi nei confronti del 21enne.

“Non so se avrebbe sparato ai bambini, alle mamme presenti o alla sicurezza presente all’ingresso della scuola. Ho solo pensato a difendere le mamme, i bambini, la mia vita e quella di mia figlia”, ha spiegato Katia da Silva a Folha de Sao Paulo. In seguito alla sparatoria il rapinatore è stato portato d’urgenza in ospedale – è stata la stessa Katia a chiamare subito l’ambulanza – ma le ferite causate dai proiettili erano troppo gravi ed è morto durante il tragitto. Il giorno successivo l’agente da Silva è stata premiata con un encomio dal del governatore di San Paolo Marcio Franca “per la prontezza di riflessi ed il coraggio mostrati” in difesa di donne e bambini. “È gratificante essere stati nel posto giusto per aver salvato tutte le nostre vite", ha detto la 42enne, madre di due figli, rivelando di essere stata avvertita di un possibile pericolo in zona già qualche minuto prima da una donna che le avrebbe detto di una rapina avvenuta avuto dietro casa sua.