Aldi Novel Adilang, un ragazzo indonesiano di 19 anni, è riuscito a sopravvivere per 49 giorni alla deriva su un barchino per pescatori disperso nell'oceano prima di essere tratto in salvo da una nave battente bandiera panamense: il giovane lavorava all'interno della piccola imbarcazione, sulla quale si trovava un capanno, a 125 chilometri dalla costa indonesiana ed era addetto all'accensione di alcune lampade che servivano ad attirare pesci. Aldi restava giorni e giorni in perfetta solitudine in mezzo al mare e una volta alla settimana una compagnia di pescatori andava a raccogliere il pesce catturato con questa tecnica, portandogli in cambio i viveri necessari per resistere nel capanno.

Intorno alla metà di luglio però è accaduto qualcosa di strano: le robuste corde che assicuravano il capanno al fondale marino si sono improvvisamente spezzate, probabilmente a causa del maltempo, e così la piccola imbarcazione è andata alla deriva nell'oceano. Il 19enne aveva con sé provviste sufficienti per pochi giorni ma è riuscito ugualmente a sopravvivere catturando pesci e cucinandoli bruciando pezzi di legno del capanno, e bevendo acqua marina filtrata con i vestiti, nel tentativo di rimuovere almeno una parte del sale. Nel frattempo dieci navi si erano messe alla sua ricerca, fin quando oltre un mese e mezzo dopo l'incidente Aldi si è imbattuto in una battente bandiera panamense, che l'ha soccorso e salvato.

Intervistato dai giornali indonesiani l'adolescente ha raccontato che dopo quasi cinquanta giorni alla deriva era ormai convinto che sarebbe morto, e per un po' ha anche meditato di suicidarsi, salvo poi ricordarsi le parole dei suoi genitori, che gli avevano sempre raccomandato di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.