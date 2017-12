Una petizione che ha già raggiunto più di 9000 firme chiede alla direzione del Metropolitan Museum di New York, il museo più visitato al mondo, di rimuovere la tela "Thérèse Dreaming" dell'artista Balthus. Secondo l'accusa, il quadro sarebbe troppo perverso e promuove le violenze sui minori. La petizione, realizzata da Mia Merrill accusa il quadro, che ritrae una giovane seduta su una sedia, con le mani incrociate dietro la nuca, gli occhi socchiusi e le gambe divaricate che mettono in mostra l'intimo della ragazza, di stimolare la pedofilia.

Il dipinto di Balthus risale al 1938 e, come tante altre tele dell'artista, ritrae provocanti figure femminili in pose erotiche, alcuni dei soggetti prediletti dall'artista. Le ragioni che hanno spinto alla petizione sono una delle conseguenza relativa agli scandali sulle molestie sessuali scoppiato con il caso Weinstein e che negli Stati Uniti stanno travolgendo diversi membri dell'establishment. Nella petizione è scritto

Considerando il clima attuale relativo agli scandali sessuali e alle nuove accuse che emergono ogni giorno, il Met, mettendo in mostra quest'opera, sta cercando di far passare il dipinto come un'immagine romantica, quando in realtà mostra l'oggettivazione dei bambini.

Oltre alla rimozione dell'opera, nella petizione si chiede di sostituire la "Thérèse Dreaming" dell'artista Balthus con un'altra opera, sempre avente come protagonista una figura femminile dello stesso periodo. La direzione del Metropolitan Museum di New York non ha accolto la petizione e, anzi, immediata è stata la replica di un portavoce del museo, Ken Weine, che si è dichiarato contrario alla rimozione del dipinto dichiarando