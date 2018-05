Mentre si continua a discutere sul "veto" di Sergio Mattarella al nome di Paolo Savona come ministro del'Economia, emergono nuovi particolari sulle visioni in campo economico – finanziario del potenziale candidato alla poltrona di via XX settembre. Nelle ultime ore, in particolare, sta circolando per intero il cosiddetto "piano B", ovvero la pianificazione dell'uscita del nostro paese dall'area dell'euro, con l'abbandono della moneta unica, ma non dell'Unione europea. Una soluzione che Savona avrebbe sposato in pieno, partecipando a un convegno organizzato dall'area di economisti che gravita intorno al portale "Scenari Economici", nella convinzione che "se un giorno uno storico scoprisse che un Piano B non era stato predisposto sicuramente non darebbe un giudizio positivo sugli uomini che non lo predisposero, perfino nel caso in cui non fosse mai applicato".

E proprio del convegno si sta parlando a lungo, soprattutto in relazione a un passaggio chiave della strategia di attuazione del cosiddetto piano B. Proprio il sito Scenari Economici ha raccolto le slide di presentazione del piano di uscita dall'euro e, tra le tante misure di tipo tecnico, ve ne sono altre relative alla gestione "politica" che stanno facendo discutere. In particolare, per "gestire la decisione" Savona propone di condurre i primi negoziati in segreto, senza comunicare ai cittadini o ai media che si stia lavorando a portare il Paese fuori dalla moneta unica.