Autostrade per l'Italia finanziò il governo Renzi o il Partito Democratico? A quanto pare no, o meglio non esistono evidenze in merito e le accuse avanzate dal Movimento 5 Stelle e da Luigi Di Maio non troverebbero riscontro. Autostrade, però, in passato ha finanziato una serie di partiti politici e di campagne elettorali, tra cui precisamente quella della coalizione di centrodestra nel 2006. Come rivelato dal Fatto Quotidiano, in quell'anno, "mentre i Benetton studiavano la fusione di Autostrade per l’Italia con Abertis, la società finanziò la campagna elettorale di centrodestra e centrosinistra con contributi alle coalizioni e ai partiti per un totale di 1,1 milioni di euro. Una scelta forse legata alle autorizzazioni necessarie per il merger con Abertis che poi invece il governo di centrosinistra bloccò per decisione di Tommaso Padoa-Schioppa e Antonio Di Pietro".

Scrive Il Fatto Quotidiano: