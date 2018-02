Non tutti i lavori in casa necessitano adesso di autorizzazioni e di passaggi burocratici. Ecco quali sono i lavori che si possono eseguire in appartamento senza passare dagli uffici del Comune. Presto si potrà trovare in Gazzetta Ufficiale il "Glossario dell'edilizia libera", un elenco di 58 interventi che si potranno effettuare in casa, completamente liberalizzati, che daranno più autonomia ai proprietari di case, che potranno scegliere quando e dove approntare modifiche alle proprie abitazioni, anche con l'aggiunta di arredi esterni.

Negli appartamenti non sarà consentito soltanto il rifacimento dei bagni e degli altri impianti, ma anche la realizzazione di controsoffitti, il cambio degli infissi e l'installazione delle inferriate alle finestre, e non sarà più obbligatorio dare comunicazione al Comune per iniziare questo tipo di lavori: basterà consultare l'elenco per verificare che l'intervento da svolgere compaia tra le voci già autorizzate.

Pannelli solari.

Da oggi è possibile quindi applicare i pannelli solari nelle abitazioni, se queste si trovano al di fuori dei centri storici. E lo stesso vale per l'intonaco dei palazzi, se non occorre installare impalcature che ingombrano il suolo pubblico. Si possono sostituire liberamente grondaie, e realizzare comignoli sui tetti per le nuove caldaie; nessuna restrizione poi per l'applicazione di pompe di calore.

Infissi e inferriate.

Sono da considerarsi libere da autorizzazioni anche i lavori di manutenzione per le finestre, come la sostituzione di infissi, applicazione di inferriate o rinnovo di parapetti e ringhiere.

Barriere architettoniche.

Per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche degli edifici, ammesso che non incidano sulla struttura portante, da oggi sarà più facile installare nuovi ascensori, montacarichi, rampe, apparecchi sanitari e impianti igienici e idro-sanitari, dispositivi sensoriali senza necessità di pagare oneri o attendere tempi lunghi per i permessi.

Tende e gazebo

Sarà più semplice arredare gli sterni delle ville e i giardini, con gazebo e chioschi, a patto che si tratti di strutture mobili e non ancorate stabilmente al suolo, ma anche a barbecue in muratura, ripostigli, cucce, voliere e stalli per le bici.