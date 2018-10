Non solo ha fatto sesso con un suo alunno 16enne ma, incurante del rischio, gli ha permesso anche di riprendere gli incontri sessuali che avvenivano addirittura all'interno della scuola. Per questo una insegnate statunitense di 25 anni, Constance Robertson, è stata arrestata dalla polizia di Port Barre, nello stato del Lousiana e ora deve rispondere dei reati di atti sessuali su minore aggravato dal fatto che era sotto la sua custodia. Secondo l'accusa, la docente avrebbe approfittato di un incontro di incoraggiamento che si tiene ogni anno nella palestra della scuola superiore locale, la Port Barre High School, per appartarsi col minore nella sua classe. Mentre la maggior parte del personale e degli studenti partecipavano alla manifestazione, lei è il minore si sarebbero rinchiusi nella stanza.

La vicenda è venuta a galla solo quando lo stesso adolescente ha iniziato a condividere il video hot con alcuni compagni di classe per vantarsi dell'impresa. Solo così un adulto lo ha scoperto e ha denunciato tutto alla polizia. Gli agenti hanno immediatamente ottenuto un mandato di perquisizione per sequestrare il telefono il giorno successivo e hanno confermato di aver trovato una registrazione dell'incontro tra prof e alunno. Per questo la donna è stata subito arrestata mentre la scuola l'ha licenziata in tronco. Secondo quanto riportano i giornali locali, la donna, messa di fronte alle evidenze del video, avrebbe ammesso il rapporto sessuale.