I preservativi di fabbricazione cinese non sempre sono adatti alla popolazione africana perché troppo piccoli come dimensioni, è quanto ha sostenuto nei giorni scorsi il ministro del salute dello Zimbabwe, David Parirenyatwa, intervenendo ad un convegno per il lancio del consiglio di coordinamento per l'HIV e l'AIDS nel paese africano. "La regione dell'Africa sub sahariana ha la più alta incidenza di HIV del mondo e per questo da anni stiamo promuovendo l'uso dei preservativi in tutta la popolazione e ora i giovani hanno un preservativo particolare che a loro piace ma purtroppo non li fabbrichiamo. Dobbiamo importare preservativi dalla Cina e alcuni uomini si lamentano che sono troppo piccoli", ha dichiarato infatti il ministro nel corso del suo intervento.

L'intento in realtà sembra quello di voler rilanciare l'industria locale. "Il settore privato locale dovrebbe entrare nella lotta contro l'HIV e iniziare a fabbricare farmaci insieme ai preservativi che sono adatti alle persone allo Zimbabwe" ha proseguito infatti il Ministro come riportano i giornali locali, esortando: "Se vuoi essere un grande uomo d'affari, produci preservativi perché molti si lamentano che quelli importati sono troppo piccoli, quindi con i tuoi preservativi può vendere".

Parole subito captate da Zhao Chuan, amministratore delegato di una delle aziende produttrici di condom esportati in Africa che, intervistato dal South China Morning Post, ha dichiarato: "Per quanto riguarda le diverse richieste da parte dei clienti come nello Zimbabwe, in quanto produttori abbiamo la capacità e l'obbligo di dare un contributo, quindi abbiamo iniziato a fare alcuni sondaggi sui dati degli utenti nella regione per fare i preparativi per prodotti futuri con dimensioni diverse". Zhao ha affermato che i clienti di tutto il mondo hanno esigenze diverse, i cinesi ad esempio che preferiscono i preservativi più sottili senza preoccuparsi delle dimensioni, mentre i clienti del Nord America preferiscono un contraccettivo più morbido per questo si adatteranno anche al mercato africano