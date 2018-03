Erano stati assunti per recapitare la corrispondenza e venivano pagati per questo ma invece di passare casa per casa a consegnare le lettere, preferivano accorciare i tempi di lavoro disfacendosi della posta, gettata semplicemente in campagna. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i carabinieri di Vibo Valentia a Joppolo, piccolo comune della costa calabrese dove centinaia di lettere sono state ritrovate ammucchiate alla rinfusa in un burrone in un tratto chiuso della strada provinciale locale. A trovare le lettere, durante un servizio di perlustrazione, sono stati gli stessi militari che hanno provveduto poi a denunciare a piede libero i tre postini responsabili, originari di Vibo Valentia e di due centri della provincia.

I tre sono tutti dipendenti di una ditta privata di servizi postali a cui diverse società ed enti locali si erano affidati per consegnare la corrispondenza. Ai militari che gli chiedevano il motivo di un simile comportamento, secondo quanto spiegato dagli inquirenti, i tre hanno semplicemente riferito che “non avevano voglia di lavorare”. Il comportamento, già grave di suo, risulta ancora più irresponsabile perché tra la posta gettata via c'era anche la corrispondenza inviata dalla Asl locale. Tra la corrispondenza lettere ritrovate dai carabinieri,infatti, ben 157 lettere non consegnate riguardano la convocazione da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di altrettante donne per i controlli di prevenzione per il tumore al seno.

Dopo aver recuperato tutto il materiale, inoltre, i militari hanno scoperto che i tre non solo non avevano recapitato le lettere ma in alcun casi le avevano anche aperte e strappate violando così l'integrità della corrispondenza postale oltre al diritto alla salute ed alla prevenzione dei cittadini di quell'area. Dopo aver comunicato all’Asp di Vibo quanto scoperto, i carabinieri hanno sequestrato tutte le lettere, informando anche la locale Procura del Repubblica per i relativi reati.