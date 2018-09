Un ciclista di 52 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Alla guida della vettura c'era Asia Sagripanti, 19enne semifinalista dell'edizione 2018 del talent show di Rai 2 "The Voice of Italy". L'incidente si è verificato intorno alla tarda mattinata di oggi, martedì 4 settembre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, elaborata anche grazie alla testimonianza della ragazza, un insetto, forse una vespa, sarebbe entrato nell'abitacolo dell'auto e l'avrebbe distratta facendole perdere il controllo del mezzo. La giovane non si era accorta della presenza dell'uomo sul lato della carreggiata e l'avrebbe poi travolto. Dopo l'incidente, Asia è stata trasportata in ospedale sotto choc, mentre inutili si sono rivelati i tentativi di salvataggio del ciclista, con un massaggio cardiaco praticato dal personale medico del 118.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Pordenone. La vittima, Giovanni Maria D'Abrosca, lascia la moglie e due figli. La 19enne è conosciuta al grande pubblico per aver preso parte all'ultima edizione del programma di Rai 2 "The Voice of Italy", dove si è classificata quarta con il team di Francesco Renga. Nata e cresciuta a Pordenone, nel corso del talent aveva raccontato di essere rimasta molto segnata dalla perdita della madre. "Lei ha una fragilità che è il suo punto di forza – aveva detto di lei il suo coach Renga -, è la fragilità tipica degli artisti. È questa urgenza, questo bisogno di raccontarsi, di spiegarsi. E di spiegare il mondo. Ma anche il terrore di avere a che fare con questo mondo. La paura di mettersi a nudo e di restare nudi soprattutto su un palco".