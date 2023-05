Viene eletta consigliera comunale e festeggia con il saluto romano: sindaco le chiede le dimissioni È successo a San Stino di Livenza, nella città metropolitana di Venezia. La neo eletta consigliera comunale Laura Motta è apparsa in un’immagine mentre, durante i festeggiamenti per la vittoria, faceva il saluto romano. Il sindaco ne ha chiesto le dimissioni e si è dissociato.

A cura di Luca Pons

La festa è durata poco per Laura Motta, eletta consigliera nel suo Comune e subito spinta alle dimissioni. A San Stino di Livenza, 12mila abitanti nella città metropolitana di Venezia, a vincere le elezioni è stato il candidato sindaco sostenuto dal centrodestra, Gianluca De Stefani, che ha ottenuto il 60,9% dei voti al primo turno. Durante i festeggiamenti, però, è stata scattata una foto con i componenti della lista, in posa, davanti al municipio. Dall'immagine è emerso in modo piuttosto chiaro che una neo eletta consigliera, Laura Motta, stava facendo il saluto romano.

A sollevare la polemica è stata la sezione locale del Partito democratico. Il Pd del Veneto è intervenuto condividendo l'immagine e commentando: "Festeggiare è legittimo, il saluto romano no. La neo consigliera di San Stino di Livenza che in favore di telecamera tende il braccio nel gesto tipicamente fascista comincia nel modo peggiore il proprio servizio pubblico". Ancora una volta, ha aggiunto il segretario regionale Andrea Martella, "rileviamo la scarsa attitudine istituzionale della destra. Sa la consigliera che fra pochi giorni sarà chiamata a giurare fedeltà agli interessi della Repubblica?".

Anche il segretario metropolitano del partito, Matteo Bellomo, aveva attaccato la consigliera: "L'euforia per la vittoria del centrodestra nel Comune veneziano non giustifica in alcun modo questo genere di manifestazioni. Mi aspetto che il sindaco prenda le distanze e stigmatizzi il comportamento della consigliera".

E così è stato. Il sindaco De Stefani dopo poche ore ha ha risposto con un comunicato netto: "Invito la consigliera neo eletta a rassegnare le dimissioni". Il primo cittadino ha aggiunto delle scuse: "Desidero scusarmi con i cittadini ed esprimo il più vivo disappunto per l'accaduto". De Stefani ha detto di non aver visto "il brutto gesto" perché era "impegnato nella posa per la foto con tutti i presenti a braccia sollevate, in segno di festa, come richiesto dal fotografo". Dal saluto romano "mi dissocio assolutamente, non appartiene alla mia cultura, alla cultura di questo territorio, alla cultura della lista che rappresento ed ai componenti della stessa".

E, ha concluso il sindaco, "non appartiene neppure al mio modo di fare politica. Ho ricevuto un mandato popolare importante ed intendo onorarlo, trascorrendo tutti i giorni del mio incarico a rispondere esclusivamente ai cittadini". Già poco prima di questo comunicato il consigliere che aveva ottenuto più voti nella lista vittoriosa, Giuseppe Canali, era stato raggiunto e contattato dall'Ansa. Alla richiesta di cosa sarebbe successo alla consigliera, Canali aveva preferito non commentare, dicendo che era "prematuro", ma aveva confermato: "Si stanno analizzando foto e video incriminati per capire cosa sia successo". Evidentemente, anche per il nuovo sindaco le immagini non lasciavano margini di dubbio.