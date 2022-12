Via libera al vaccino anti Covid anche per bambini dai 6 mesi ai 4 anni: la circolare del ministero L’Aifa ha dato parere positivo alle vaccinazioni anti Covid dei bimbi più piccoli, dai 6 mesi ai 4 anni.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È arrivato il via libera alla vaccinazione per i bambini piccoli, dai 6 mesi ai 4 anni. Lo ha comunicato il ministero della Salute: si attendeva solo il parere positivo dell'Aifa, che è arrivato oggi.

La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, "accogliendo il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 3 microgrammi/dose, per la fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi)", si legge una circolare emanata dal ministero della Salute a firma del Direttore Generale della Prevenzione, Giovanni Rezza.

"Tenuto conto del parere espresso dal Gruppo di Lavoro Permanente sull'infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità in data 16/11/2022, e successive interlocuzioni – recita ancora il documento – si estende la raccomandazione della vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19 ai bambini nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi) che presentino condizioni di fragilità, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2″.

A ottobre l'Ema aveva già autorizzato il vaccino per questa fascia d'età. In particolare l'ok alla vaccinazione è dai 6 mesi di età ai 4 anni per il vaccino Biontech-Pfizer, mentre dai 6 mesi a 5 anni l'ok è per il vaccino di Moderna. L'Agenzia europea del farmaco aveva già chiarito chela protezione contro le forme gravi dell'infezione e i ricoveri da Covid è sovrapponibile a quelli degli adulti, quindi con una efficacia superiore al 90% e con livelli di sicurezza anche superiori a quelli già riscontrati per adulti e adolescenti.

Per entrambi i vaccini, Pfizer e Moderna, le dosi previste per gli under 5 sono inferiori rispetto a quelle somministrate ai bambini più grandi. Per il vaccino di Pfizer-BioNTech vengono somministrate tre dosi di 3 microgrammi ciascuna nei piccoli fino a 4 anni, come vaccinazione primaria. Le prime due dosi vengono inoculate a distanza di 3 settimane, seguite da una terza somministrata almeno 8 settimane dopo la seconda.

Mentre il vaccino Moderna nei bambini fino a 5 anni può essere somministrato come vaccinazione primaria composta da due dosi di 25 microgrammi l'una, a distanza di 4 settimane l'una dall'altra.