Vaccini, Figliuolo: “Boom prime dosi 20-29 anni, oltre 85 mln di somministrazioni, sembra un sogno” La campagna vaccinale procede spedita. Il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo annuncia che “Nella prossima settimana si arriverà all’80%. Dobbiamo convincere ed informare bene gli indecisi, c’è una fetta che può essere convinta”. Domani Ema e Aifa si pronunceranno sull’allargamento della platea della terza dose per anziani e fragili.

A cura di Annalisa Cangemi

"Dal primo marzo siamo ad oltre 85 milioni di vaccinazioni, sembra quasi un sogno". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, ospite a ‘Che tempo che fa' su Rai3. Durante l'intervento ha anche detto che c'è stato "un exploit tra i 20 e i 29 anni sulle prime dosi".

"Abbiamo tutte le dosi per vaccinare di nuovo tutti gli italiani", ha aggiunto, a proposito della terza dose di vaccino. "Le dosi ci sono e si andrà spediti, abbiamo la macchina rombante dobbiamo far salire l'equipaggio a bordo". Figliuolo ha quindi ricordato che gli italiani over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale sono 42,7 milioni, "pari al 79% dei vaccinabili. Nella prossima settimana si arriverà all'80%. Dobbiamo convincere ed informare bene gli indecisi, c'è una fetta che può essere convinta". L'obiettivo prefissato, e cioè l'80% della popolazione italiana vaccinabile entro settembre, è stato praticamente raggiunto, sebbene con qualche giorno di ritardo. "La vaccinazione difende dal contagio al 77%, dall'ospedalizzazione al 93% e dalla terapia intensiva e dalla morte al 96%", ha sottolineato ancora.

Domani Ema e Aifa si pronunceranno su terza dose

Il generale Figliuolo ha anche spiegato che nelle prossime ore sono attese novità sul richiamo del vaccino anti Covid e sulla possibilità di allargare la platea dei destinatari della terza dose, al momento autorizzata solo per i fragili e per gli anziani: "Domani si riunisce l'Ema e dirà qualcosa sulla terza dose, a breve seguirà Aifa".

"Sappiamo che in Usa la stanno facendo dagli over 65 e anche in Francia, noi aspettiamo il 4 e poi daremo indicazioni: le dosi ci sono e andremo spediti. Sto aspettando cosa dicono gli scienziati", ha aggiunto.

Figliuolo annuncia Open day per militari e forze dell'ordine

Il governo ha in programma alcune iniziative per immunizzare militari e forze dell'ordine. "La Polizia l'11 ed il 12 fa l'open day, io ho parlato col ministro della Difesa e faremo open day anche per i militari", ha spiegato.