Ucraina, Ursula von der Leyen e Josep Borrell a Kiev per incontrare il presidente Zelensky Confermato il viaggio a Kiev della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e dell’Alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune Ue Borrell: i due saranno nella capitale ucraina prima di sabato.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e Josep Borrell, Alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune Ue, saranno in visita a Kiev "questa settimana per incontrare il presidente Zelensky, prima dell'evento dei donatori ‘Stand Up For Ukraine' sabato a Varsavia". Il viaggio di von der Leyen e Borrell è stato annunciato stamattina su Twitter dal portavoce capo della Commissione Eric Mamer.

L'evento ‘Stand Up For Ukraine', che si terrà sabato 9 aprile a Varsavia, è organizzato dalla presidente della Commissione Ue e dal primo ministro canadese Justin Trudeau per raccogliere donazioni e fondi da destinare ai rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina. Artisti da tutto il mondo come Madonna, Elton John, Miley Cyrus e altri hanno già aderito alla campagna e altri si uniranno.

Ieri sera, poco prima delle 22, il premier sloveno Janez Jansa ha pubblicato sul suo account Twitter un post in cui annunciava il ritorno dei diplomatici sloveni e lituani a Kyiv, e la riapertura nella capitale ucraina della rappresentanza permanente dell'Ue, aggiungendo inoltre che "la presidente della Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza si recheranno a Kyiv questa settimana".

Una comunicazione che aveva spiazzato la Commissione europea, che non aveva ancora annunciato la visita della presidente Ursula von der Leyen e dell'Alto Rappresentante Josep Borrell in Ucraina, probabilmente per motivi di sicurezza. Dopo molte richieste da parte dei giornalisti, rimaste senza risposta, è arrivato il tweet di Mamer, che ha sostanzialmente confermato la fuga di notizie, senza comunque specificare il giorno della visita.