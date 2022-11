Ucraina, mozione M5s chiede al governo di coinvolgere il Parlamento e di fermare escalation militare Il M5s ha depositato una mozione, che sarà discussa il prossimo 29 novembre, per chiedere al governo “di venire in aula per illustrare al Parlamento e discutere con tutte le forze politiche la strategia da perseguire nel conflitto Russia-Ucraina”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il M5s oggi ha depositato una mozione a prima firma del leader Giuseppe Conte, con cui si chiede "ancora una volta al Governo di venire in aula per illustrare al Parlamento e discutere con tutte le forze politiche la strategia da perseguire nel conflitto Russia-Ucraina, al fine di promuovere iniziative che vedano il nostro Paese farsi interprete e protagonista di una nuova fase negoziale per fermare l’escalation militare".

La conferenza dei capigruppo, fanno sapere i pentastallati, ha accolto la richiesta, calendarizzando per martedì 29 novembre la discussione della mozione. Ancora una volta il M5s si posiziona all'interno del campo del centrosinistra, prendendo le distanze dal Partito Democratico, che si dichiara sempre a favore del sostegno anche militare all'Ucraina, anche attraverso un nuovo invio di armi. Per il Movimento è tempo invece di prediligere i canali diplomatici, favorendo i negoziati di pace, anche prima che l'Ucraina possa arrivare a una situazione di equilibrio o di vantaggio nei confronti dell'invasore russo. Il tutto per evitare un'escalation che possa portare all'utilizzo da parte di Putin delle armi nucleari.

"Bene che ci sia finalmente una data e che il Parlamento, luogo di confronto e discussione per antonomasia, sia chiamato a pronunciarsi su un tema così sfidante vista la fase che viviamo", ha commentato Giuseppe Conte, leader M5s. "Sarà un’occasione per tutte le forze politiche di dimostrare il proprio reale sforzo a favore di un vero percorso negoziale e di pace".

Leggi anche Ecco la grande priorità del governo Meloni: fermare i rave party

Cosa dice il testo della mozione del M5s

Il documento, di tre pagine, impegna il governo: