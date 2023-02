Terremoto in Turchia, non ci sono vittime italiane: lo dice il ministro degli Esteri Tajani “Al momento non ci risultano vittime italiane del terremoto che ha colpito questa notte Turchia e Siria”: lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto un messaggio a Recep Tayyip Erdoğan per esprimergli il cordoglio dell’Italia.

A cura di Annalisa Girardi

Non ci sarebbero vittime italiane tra gli oltre 700 morti (ma il bilancio è purtroppo destinato ad aggravarsi) del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Una scossa violentissima di magnitudo 7.9 si è registrata nel Sud della Turchia, vicino appunto al confine con la Siria. "Stiamo contattando tutti gli italiani che vivono nella regione colpita dal sisma", aveva comunicato questa mattina su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Che intervenendo poi al Tg1 ha detto: "Al momento non ci risultano vittime italiane del terremoto che ha colpito questa notte Turchia e Siria".

La Farnesina rimane comunque in contatto con il ministero degli Esteri turco. Tajani ha già parlato con il suo omologo Mevlüt Çavuşoğlu, esprimendogli la vicinanza dell'Italia e mettendo anche a disposizione la Protezione Civile, che è pronta ad aiutare i soccorritori che in queste ore stanno scavando tra le macerie.

"Sono vicino al popolo turco colpito da un violento terremoto che ha provocato moltissime vittime. Non mancherà l'aiuto dell'Italia", ha scritto ancora Tajani. "Sono vicino anche al popolo siriano che subisce un altro duro colpo con il terremoto di oggi dopo anni di guerra", ha aggiunto.

Anche l'Unione europea è pronta ad aiutare la Turchia e la Siria. L'Alto rappresentante per la Politica estera in Ue, Josep Borrell, ha scritto: "Un terremoto devastante ha scosso la Turchia e la Siria questa mattina, causando la morte di centinaia di persone e il ferimento di molte altre. I nostri pensieri sono rivolti alle popolazioni della Turchia e della Siria. L'Unione europea è pronta ad aiutare".

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio: "Ho appreso con profonda tristezza e seguo con attenzione le notizie sul sisma che ha così gravemente colpito la zona sud orientale della Turchia, causando numerosissime vittime e feriti", ha scritto il capo dello Stato in un messaggio inviato al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. "In questo momento di lutto l’Italia è vicina, con sentimenti di partecipe solidarietà, al dolore dell’amico popolo turco. Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti – cui auguriamo un pronto ristabilimento – e alle squadre di soccorso. In spirito di vicinanza, la prego di accogliere, signor presidente, le espressioni del più sincero cordoglio della Repubblica Italiana e mio personale", ha aggiunto Mattarella.