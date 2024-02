Telefonata tra Schlein e Meloni: cosa si sono dette su Gaza e sulla guerra tra Israele e Hamas La segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Meloni si sono sentite al telefono per parlare della situazione in Medio Oriente, nel giorno in cui in Parlamento si votano sei mozioni, una della maggioranza e cinque dell’opposizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

La segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni si sarebbero sentite due volte oggi al telefono. Al centro dei colloqui telefonici, il primo più breve e il secondo più articolato, spiega l'Adnkronos, la situazione in Medio Oriente, un confronto alla luce della discussione in corso alla Camera, con la mozione presentata dai dem in cui si chiedono il cessate fuoco umanitario e una conferenza di pace. Schlein, nei giorni scorsi, aveva annunciato che avrebbe chiamato la premier per sollecitarla a mettere in campo un'iniziativa per la pace in Medio Oriente.

"Pensiamo che sia necessario che questo Parlamento si esprima per un immediato cessate il fuoco umanitario, al fine di liberare tutti gli ostaggi, di fermare il massacro di civili, di portare tutti gli aiuti umanitari necessari alla popolazione civile palestinese e di riprendere finalmente un percorso di pace in Medio Oriente", ha detto Schlein intervenendo alla Camera durante l'esame delle mozioni sul conflitto tra Israele e Hamas. "Serve una missione internazionale di interposizione a Gaza, che coinvolga i Paesi arabi, sotto l'egida delle Nazioni unite", ha aggiunto.

Alla Camera si votano sei mozioni: ne sono state presentate una di maggioranza e cinque di opposizione (Pd, M5S, AVS, Azione e Italia Viva). Montecitorio ha approvato intanto la mozione presentata dai deputati della maggioranza. Dopo la telefonata tra la presidente del Consiglio e la segretaria del Pd, c'è stata un'apertura del governo su alcune parti della mozione Pd, in particolare al punto che chiede al Governo di "sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza". Bocciata invece la premessa del testo. Ok anche alla mozione presentata da Azione e a gran parte di quella depositata da Iv.

Stop invece al documento del Movimento 5 stelle, con il via libera però alla parte che chiede l'apertura di corridoi umanitari, il sostegno a iniziative internazionali per la liberazione degli ostaggi, e di informare il Parlamento sull'autorizzazione all'esportazione di armi e sulle missioni del mar Rosso. Bocciata infine la mozione di Alleanza Verdi e Sinistra, tranne l'impegno per la convocazione di una Conferenza di pace.

Schlein dopo il voto: "Ok a cessate il fuoco è un passo avanti"

!È un momento molto importante perché il Parlamento ha approvato il primo punto della nostra mozione così come riformulato per chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario e di questo siamo molto felici", ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo il voto della Camera. "Avevamo presentato questa mozione per scuotere il dibattito nel Paese e favorire un avanzamento del Parlamento".