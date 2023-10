Tajani dice che Hamas si fa scudo con i palestinesi: “Sono terroristi come Isis, Ss e Gestapo” Il ministro degli Esteri, in visita in Israele, porta la solidarietà del governo italiano a Tel Aviv e ribadisce più volte il diritto a difendersi da Hamas: “Sono terroristi, come l’Isis, le Ss, la Gestapo”.

"Hamas è come l'Isis, come come le Ss, come la Gestapo, fanno le stesse cose, sono terroristi, assassini e stanno utilizzando come scudo il popolo palestinese". Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non usa mezzi termini durante la sua visita in Israele. "Siamo qui per dare la nostra solidarietà, sperando che si possa avere la pace e che la reazione di Israele sia una reazione che non provochi troppi drammi tra la popolazione civile – spiega il titolare della Farnesina a Tel Aviv – Ma Israele ha il diritto di difendersi e sono convinto che avrà una reazione proporzionata e farà di tutto per colpire solo Hamas".

"Credo che sia giusto che Hezbollah rimanga dentro i confini del Libano, perché un attacco dal sud del Libano verso Israele sarebbe una terribile iniziativa destinata a infiammare il Medio Oriente e questo non lo vogliamo", continua il ministro degli Esteri parlando di un possibile allargamento del conflitto. "Le iniziative per salvare vite umane ce ne sono tante, bisogna vedere se Hamas risponde positivamente – aggiunge ancora Tajani – mi pare che abbia già risposto negativamente alla proposta egiziana e questa è la dimostrazione che Hamas vuole la guerra e vuole farsi scudo con il popolo palestinese per le sue attività criminali".

Tajani spiega anche di avere particolarmente a cuore la tutela dei cristiani che abitano in Palestina, che non vengano attaccate le chiese e che si possa creare un corridoio umanitario per far uscire queste persone dalla zona di pericolo. Su questo, il governo israeliano, ha dato la sua disponibilità all'Italia. "Difendiamo il diritto all'integrità di Israele e il suo diritto ad esistere – dice con chiarezza Tajani ai giornalisti dall'ambasciata di Tel Aviv – Nessuno può cancellare Israele dalla carta geografica. Vogliamo la pace, siamo per la soluzione a due Stati. Israele ha però diritto a difendersi".