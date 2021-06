I nuovi bonus per i lavoratori stagionali e dello spettacolo, erogati dall'Inps, sono disponibili da qualche giorno, per effetto del decreto Sostegni bis. La misura varata dal governo Draghi, infatti, prevede ulteriori aiuti per determinate categorie di lavoratori, tra i più colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid. La notizia dell'apertura delle domande di indennità Covid-19 è stata data dallo stesso ente previdenziale sul suo sito web, dove è possibile fare richiesta. Viene specificato anche chi può usufruire del bonus, come richiederlo, fino a quando è possibile riceverlo, ma anche a quanto ammonta. Gli importi variano tra gli 800 euro e i 1600 euro, come bonus una tantum. La cifra dipende dalla tipologia di lavoro

Chi può ottenere il bonus del decreto Sostegni bis

La lista delle categorie di lavoratori che può richiedere il bonus è stata indicata sul sito dell'Inps: stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; operai agricoli a tempo determinato; pescatori autonomi.

Bonus Inps, come richiederlo e quanti soldi sono

Per richiedere il bonus bisognerà compilare la domanda online attraverso il modulo apposito che si può ottenere sul sito web dell'Inps. I lavoratori agricoli riceveranno 800 euro, i pescatori 950 euro, tutti gli altri appartenenti alle categorie elencate precedentemente 1600 euro. Per fare domanda è necessario aver interrotto il lavoro tra il 1 gennaio del 2019 e il 26 maggio del 2021 o risultare titolari di partita Iva al 26 maggio 2021. Chi ha già ricevuto il bonus previsto dal primo decreto Sostegni non dovrà fare nient'altro, l'importo sarà erogato automaticamente. Chi invece non ne ha usufruito dovrà inviare la domanda entro il 30 settembre 2021.