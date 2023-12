Sondaggi politici, vola il Movimento 5 Stelle e riavvicina il Pd: Fratelli d’Italia domina, crollo Lega La Supermedia dei sondaggi politici registra una leggera flessione di Fratelli d’Italia, mentre il Pd è fermo alle percentuali di due settimane fa. Va molto bene al Movimento 5 Stelle, che fa un balzo in avanti di quasi un punto, mentre crolla la Lega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nei sondaggi politici, c'è sempre e solo un dominatore assoluto: Fratelli d'Italia. Il partito della presidente del Consiglio resta in vetta nelle intenzioni di voto, senza che le opposizioni riescano minimamente ad avvicinarsi. E anche se a volte, come in questo caso, arrivano leggere flessioni nel consenso, nessuno riesce a impensierire il principale partito di governo. Il Pd stesso, secondo partito e prima opposizione del Paese, è a quasi dieci punti di distanza. Praticamente un abisso, che nell'ultimo anno non solo non si è ridotto, ma il margine è anche aumentato. La Supermedia di Agi e Youtrend, anche questa settimana, conferma le tendenze viste nei giorni scorsi: il Movimento 5 Stelle fa un importante balzo in avanti, mentre la Lega crolla.

Fratelli d'Italia sempre in testa, stabile il Pd mentre i 5 Stelle rimontano

Il primo partito nelle intenzioni di voto, secondo la Supermedia dei sondaggi politici, è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che però subisce una leggera flessione – appena lo 0,1% – e cala al 28,6%. Il Partito Democratico, però, non solo resta lontano, ma nemmeno approfitta della battuta di arresto degli avversari politici: i dem di Elly Schlein restano fermi al 19,2%, praticamente dieci punti indietro. Cresce, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che salta al 16,5% registrando un più 0,9% in due settimane. Al momento il Pd è ancora lontano, ma i grillini vogliono tornare a ricoprire il ruolo di prima opposizione.

La Lega crolla con Forza Italia in calo, bene Azione e Verdi e Sinistra

La Lega di Matteo Salvini crolla improvvisamente, con un meno 0,6% che la porta all'8,7%, meno di quanto raccolto alle ultime elezioni politiche. Non va meglio a Forza Italia di Antonio Tajani, che cala dello 0,1% e passa al 7,4%. Dietro ai due partiti di centrodestra, torna a crescere Azione di Carlo Calenda: più 0,1% e sale al 3,9%. Bene anche l'alleanza Verdi e Sinistra, che in media prende uno 0,2% e passa al 3,6%. Stabile Italia Viva di Matteo Renzi, che resta al 3,1%, mentre +Europa cala dello 0,1% e chiude al 2,5%. Stabile Italexit all'1,8%, Unione Popolare cala dello 0,2% e scende all'1,3%, mentre Noi Moderati perde lo 0,2% e chiude all'1,1%.