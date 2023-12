Sondaggi politici, nell’ultima settimana i partiti del Cdx perdono consenso, in salita Pd e M5s Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè nell’ultima settimana è calato il consenso dei partiti della maggioranza, Fdi, Fi, Lega. Segno meno anche per Più Europa e Italia viva.



Secondo l'ultimo sondaggio settomanale, realizzato da Dire-Tecnè, con interviste effettuate il 14 e 15 dicembre 2023, si segnalano piccole variazioni nel consenso dei partiti questa settimana. Segno positivo per Pd, M5s, Azione e Verdi sinistra Italiana. Settimana negativa invece per Fdi, Fi, Lega, Italia viva e Più Europa.

Il primo partito italiano è sempre Fratelli d'Italia di Meloni, al 28,5% malgrado lo 0,2% perso nell'ultima settimana. Quindi troviamo il Pd con 19,4% (+0,2%) e il M5s con 16% (+0,1%). Scende Forza Italia al 9,8% (-0,1%). La Lega di Salvini perde 0,1% e si posiziona ora all'8,a%. Quindi Azione, sesto partito, che guadagna 0,1% negli ultimi sette giorni e sale al 4,1% complessivo. In aumento di +0,1% anche Verdi-Sinistra 3,5%, mentre Italia Viva cala al 2,9% (-0,2%) e +Europa al 2,5% (-0,1%).

Torna a salire nel gradimento degli italiani la premier Giorgia Meloni che questa settimana segna un +0,2% nella classifica dei leader più apprezzati. Salgono anche Antonio Tajani e Giuseppe Conte, che però la seguono a distanza. La presidente del Consiglio ottiene il 44% del gradimento (+0,2% rispetto a sette giorni fa), seguita da Antonio Tajani 33% (+0,2%) e Giuseppe Conte 31% (+0,1%). Fuori dal podio Elly Schlein 29,7% (-0,1%), Matteo Salvini 29% (-0,2%), Emma Bonino 24,7% (-0,2%), Maurizio Lupi 24,6% (+0,1%), Carlo Calenda 20,6% (+0,1%), Angelo Bonelli 16% (+0,1%), Nicola Fratoianni 15,2% (+0,1,%) e Matteo Renzi 14,7% (-0,2%).

Ancora giù la fiducia degli italiani nel governo Meloni

Cala anche questa settimana la fiducia degli italiani nel governo di Giorgia Meloni. Coloro che non hanno fiducia sono più della metà (52,2%), con un incremento di +0,4% nell'ultima settimana. Ha fiducia il 40,9% (-0,3%, gli indecisi sono al 6,9% (-0,1%).

Aumentano anche questa settimana gli italiani che non hanno fiducia in Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, diminuiscono quelli che ce l'hanno. Il 49,3% degli intervistati dice di non avere fiducia (+0,5% rispetto alla scorsa settimana) mentre il 45,6% ha fiducia (-0,4%). Gli indecisi (-0,1%) sono al 5,1%.