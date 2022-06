Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola in testa ed è sempre più primo staccando il Pd Nel sondaggio di Dire e Tecnè c’è Fratelli d’Italia in testa nelle intenzioni di voto. A seguire il Partito Democratico, che resta stabile, mentre sprofondano Lega e Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

È un periodo d'oro per Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d'Italia sta conquistando sempre più la leadership della coalizione di centrodestra, è uscita vincitrice dalle elezioni amministrative – in cui il suo partito è stato nettamente più votato rispetto agli alleati – e continua a volare nei sondaggi politici. L'ultima rilevazione Monitor Italia di Tecnè e Agenzia Dire dà Fratelli d'Italia non solo in testa, ma anche in crescita rispetto alle scorse settimane. Il Partito Democratico, invece, sembra essersi assestato al secondo posto, mentre Lega e Movimento 5 Stelle continuano nel loro crollo verticale che appare irreversibile. Ma vediamo le percentuali nel dettaglio.

Fratelli d'Italia sempre in testa con il Partito Democratico secondo

Secondo il sondaggio di Dire e Tecnè, il primo partito nelle intenzioni di voto è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che ottiene il 23,0% delle preferenze degli intervistati, ma è in crescita rispetto alla rilevazione precedente. Stabile il Partito Democratico di Enrico Letta al secondo posto, che non si smuove dal 21,5%. A seguire c'è la Lega di Matteo Salvini, che è invece in calo e scivola al 15,2%, staccando in ogni caso il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: non finisce più il periodo nero dei grillini, che crollano al 12,3%.

Male Forza Italia, crescono i partiti di Calenda e Renzi

Subito sotto ai dieci punti percentuali, e anche in questo caso in calo, c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi al 9,8%. Il partito azzurro resta però determinante per gli equilibri del centrodestra. In crescita la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa, che sale al 4,9%, così come Italia Viva di Matteo Renzi, che arriva al 2,6%. Continua a crescere anche Italexit di Gianluigi Paragone, segnando un 2,3%. Bene anche Europa Verde al 2,0%, tanto quanto raccoglie Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni. Gli altri partiti sono sotto i due punti percentuali.