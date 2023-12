Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Lega in crescita, in calo Forza Italia Secondo l’ultimo sondaggio di Euromedia Research il primo partito è sempre Fdi di Meloni, seguito, con distacco, da Pd e M5s. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Euromedia Research, Fratelli d'Italia è ancora il primo partito italiano, in crescita al 28,5%. A seguire, guardando sempre alle intenzioni di voto, troviamo il Partito Democratico, al 19,5% (anche il partito di Elly Schlein è in salita).

Segno meno invece per il M5s, che cala al 16,5%. Positiva anche la valutazione ricevuta dalla Lega di Salvini, che è data al 9,3%. Mentre la terza forza politica del centrodestra, Forza Italia, scende al 7,5%, così come Azione di Carlo Calenda, che cala al 4,1%. Segno positivo per Alleanza Verdi Sinistra (al 3,6%), e per Italia viva (a 3,2%). Più Europa scende al 2,5%; Per l'Italia con Paragone è all'1,3%; Noi Moderati il lievissima ascesa arriva allo 0,5%.

Quanto sono soddisfatti gli italiani?

"All'apparenza sembriamo un popolo di infelici eppure, ad oggi, il 68,6% della popolazione si ritiene soddisfatto della propria vita. Certo, se entriamo nel merito delle classi di reddito ci si accorge che mentre il 90,1% del target socio-economico ‘alto-medio alto' si definisce appagato e compiaciuto della sua posizione, il 51,5% di coloro che si inseriscono in quello ‘basso-medio basso' non è per nulla soddisfatto". Lo scrive la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, in un articolo su La Stampa.

In particolare le opinioni sulla situazione nazionale fanno emergere "una insoddisfazione generalizzata con un dato di poco superiore al 70% e con un picco dell'83,5% tra i redditi più bassi". Secondo Ghisleri "gli elettori dei partiti di maggioranza spiccano tra tutti per i loro giudizi positivi. Forza Italia in testa con l'80,4% di coloro che pensano che il nostro Paese stia andando in una giusta direzione. Più parchi e combattuti gli elettori di Lega (49,2%) e Fratelli d'Italia (46,8%) che si dividono a metà nei loro giudizi positivi e negativi. È comunque interessante che 1 elettore su 2 di Giorgia Meloni si dichiari poco o per nulla soddisfatto del momento".

Un "malcontento generalizzato riguardo a come va il Paese" che "potrebbe essere legato a questioni specifiche come l'inflazione e l'aumento dei prezzi, indicato come una emergenza nazionale da 1 italiano su 2 (49,1%), dalle tasse alte che ‘strozzano' le famiglie e le piccole aziende (25%) che costituiscono il 95,2% del tessuto imprenditoriale nazionale, dalle liste di attesa per accedere ad un esame per la tutela della propria salute (24,4%), o anche dal tema dell'immigrazione e dalla gestione degli arrivi sul territorio italiano (24,2%).

Nell'elenco non mancano la crisi del lavoro e delle aziende che delocalizzano chiudendo le fabbriche in Italia (20%), la crisi climatica e la tutela del territorio (19,7%), l'evasione fiscale e l'illegalità e la microcriminalità (16,8% +11,4), passando per la gestione dei fondi del Pnrr (11,6%) e la precarietà delle infrastrutture e dei palazzi pubblici (7,7%). Del resto, la media dell'anno 2023 di coloro che si dichiarano pessimisti quando pensano alla situazione economica della propria famiglia è del 55,5% e in un anno non è mai scesa al di sotto del 50,7%".