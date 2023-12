Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora in crescita: è primo partito al 28,5% Fratelli d’Italia è il primo partito nel Paese al 28,5% secondo l’ultimo sondaggio di Swg. La forza politica che cresce più di tutte nell’ultima settimana però è il M5s, mentre quello che perde più consensi la Lega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia è il primo partito secondo i sondaggi politici elettorali, con quasi dieci punti di distacco dal Partito democratico e quasi venti dalla Lega. L'ultima indagine di Swg sulle intenzioni di vota conferma questo quadro: lo schieramento guidato da Giorgia Meloni rimane in testa e cresce di 0,3 punti percentuali negli ultimi sette giorni. La forza politica che però aumenta maggiormente i propri consensi è il Movimento Cinque Stelle, pur restando sull'ultimo gradino del podio. Ma andiamo a vedere come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

Fratelli d'Italia è al primo posto tra le forze politiche, al 28,5% e in aumento dello 0,3% rispetto all'ultima indagine di Swg. Ci sono quasi dieci punti tra FdI e il secondo partito nel Paese, cioè il Partito democratico. I dem sono al 19,4%, in flessione rispetto a una settimana fa di 0,2 punti percentuali. Cresce invece il Movimento Cinque Stelle che aumenta i propri consensi di o,4 punti percentuali e va al 16,8%.

Per quanto riguarda gli altri partiti che compongono la maggioranza, la Lega scende al 9,1% dal 9,4% della scorsa settimana Rimane invece stabile Forza Italia al 7,2%, come lunedì scorso. Per quanto riguarda le forze politiche minori, sia Azione che l'Alleanza Verdi e Sinistra crescono di 0,1 punti percentuali e arrivano rispettivamente al 3,7% e al 3,4%. Italia Viva è invece al 3,4%, con 0,2 punti percentuali in più rispetto alla scorsa settimana.

Tutti gli altri schieramenti, invece, se si tornasse oggi a votare, non arriverebbero alla soglia di sbarramento del 3% e non riuscirebbero quindi a entrare in Parlamento. Infine, il sondaggio di Swg indaga anche la percentuale di elettori che non si esprimerebbe: nell'ultima settimana questi sono aumentati di tre punti percentuali e arrivano al 41%.