Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora in calo: Pd davanti al Movimento 5 Stelle L’ultimo sondaggio politico di Emg conferma un calo di Fratelli d’Italia, che però resta abbondantemente in testa. Male il Movimento 5 Stelle, che perde terreno rispetto al Pd.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia non perde posizioni nei sondaggi politici, confermando la testa nonostante un nuovo calo nelle intenzioni di voto. Nel frattempo il Partito Democratico resta davanti al Movimento 5 Stelle, nell'attesa di vedere quale sarà l'effetto dell'elezione di Elly Schlein alla guida dei dem. L'impatto della nuova segretaria sui sondaggi si deve ancora vedere, ma è probabile che le percentuali cambieranno. In un senso o nell'altro. L'ultima rilevazione di Emg per la Rai, intanto, conferma Meloni in testa, inseguita da Pd e grillini. Vediamo le percentuali nel dettaglio, partito per partito.

Meloni cala ma è prima, Schlein davanti a Conte

Il sondaggio di Emg vede sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in testa. Il partito della presidente del Consiglio, però, perde un altro 0,3% e scende al 27,7%, allontanandosi dalla soglia record di trenta punti raggiunta nelle ultime settimane. Il Partito Democratico di Elly Schlein, intanto, resta stabile al 18,6%, mantenendo un certo distacco dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Va male ai grillini, che perdono lo 0,4% e calano al 16,6%.

La Lega rimonta con Forza Italia, male il Terzo polo

Dalle retrovie la Lega di Matteo Salvini prova la rimonta, approfittando del calo di Fratelli d'Italia. Il Carroccio segna un più 0,3% e sale al 9,4%. A seguire c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi, che con un più 0,3% si piazza di quasi un punto davanti al Terzo polo. Il partito azzurro chiude al 7,8%, con Azione e Italia Viva al 7,0% frutto di un meno 0,2%. Per Calenda e Renzi, in attesa del partito unico, le cose non vanno benissimo. L'alleanza tra Sinistra Italiana ed Europa Verde scende al 3,2% (meno 0,2%), +Europa sale al 3,0% (più 0,2%), Italexit con Paragone passa al 2,0% (più 0,1%), Noi Moderati scende all'1,4% (meno 0,1%) e Unione Popolare chiude all'1,3% (più 0,1%).