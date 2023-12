Sondaggi politici, Fdi guadagna consensi, ma aumentano gli italiani che non hanno fiducia nel governo Fdi è sempre primo partito, e sale ancora. Nessuna variazione per il Partito Democratico, mentre risultano in calo M5s e Forza Italia. Ecco, in sintesi, i risultati dell’ultimo sondaggio Dire-Tecnè.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate il 30 novembre e il 1 dicembre 2023, segnala una crescita di Fratelli d'Italia, sempre primo partito. Nessuna variazione per il Partito Democratico di Elly Schlein, mentre risultano in calo M5s e Forza Italia. Questi, in sintesi, i risultati della rilevazione.

Al primo posto nel borsino dei partiti dunque, a fronte di un 43,1% di incerti e astenuti, c'è sempre Fdi. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% negli ultimi sette giorni e si stabilizza al 28,8%. Stabile il Pd, secondo partito in Italia con il 19,4%. In calo il suo principale competitor a sinistra, il M5s di Giuseppe Conte, che perde 0,3% nell'ultima settimana e si ferma al 16,1%. Male anche Forza Italia, che scende al 9,9% (-0,1%). Al quinto posto troviamo la Lega di Salvini, stabile all'8,6%.

A seguire Azione 3,8% (-0,1%), Alleanza Verdi Sinistra 3,3% (+0,1%), Italia Viva 3% (-0,1%), +Europa 2,5% (+0,1%), altri 4,6 (+0,2%).

Chi sono i leader più apprezzati in Italia

Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Giuseppe Conte sono sempre i tre leader più apprezzati dagli italiani. Anche questa settimana il podio vede gli stessi protagonisti, con un leggero calo di Meloni e Tajani a favore di Conte. Secondo l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, Meloni ha il 44% del gradimento (-0,1% rispetto a sette giorni fa) e precede Tajani (32,7%, -0,1%). Alle loro spalle Conte, +0,2%, ora al 31,2% complessivo.

Perde Elly Schlein -0,2% nell'ultima settimana, ora al 30%. Stabile Matteo Salvini, quinto col 29,3% del consenso. Seguono Emma Bonino 24,7% (-0,2%), Maurizio Lupi 24,6% (-0,1%), Carlo Calenda 20,7% (+0,1%), Angelo Bonelli 15,8% (-0,2%), Nicola Fratoianni 15,2% (+0,1%), Matteo Renzi 14,8% (-0,1%).

Scende la fiducia degli italiani nella premier Meloni

Continua a calare la fiducia degli italiani nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ora scesa al 48,6%. In leggero aumento coloro che non hanno fiducia (46,3%). Negli ultimi sette giorni, la quota di coloro che hanno fiducia nella premier è scesa dello 0,3% e contestualmente è aumentata anche quella di chi non ha fiducia (+0,2%).

La maggioranza degli italiani non ha fiducia nel governo Meloni e la quota continua ad aumentare: +0,1% l'ultima settimana. Gli italiani che non hanno fiducia ammontano ora al 51,6% mentre coloro che hanno fiducia sono al 41,5%, 0,2% più di sette giorni fa.