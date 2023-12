Sondaggi politici, crollo di Fratelli d’Italia mentre crescono Partito Democratico e Movimento 5 Stelle Nei sondaggi politici, secondo la Supermedia di questa settimana, si registra un forte calo di Fratelli d’Italia, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in risalita ma ancora molto distanti. Cala anche la Lega mentre cresce Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fratelli d'Italia resta in testa, ma cala sensibilmente nei sondaggi politici. La Supermedia di Agi e Youtrend, che come ogni settimana effettua un calcolo in base alle rilevazioni dei principali istituti demoscopici, rivela che le intenzioni di voto degli italiani non cambiano poi molto. L'ordine dei partiti resta lo stesso, anche se Meloni e i suoi fanno un importante passo indietro e Pd e Movimento 5 Stelle provano a farne uno avanti. La distanza, però, resta ancora abissale. Rimane indietro la Lega, ancora in calo, mentre Forza Italia cresce. Stabili Azione e l'alleanza Verdi e Sinistra, risale Italia Viva.

Giù Fratelli d'Italia, Pd e 5 Stelle risalgono

Il primo partito nelle intenzioni di voto, secondo la Supermedia, resta sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che però perde lo 0,7% facendo un passo indietro di quasi un punto e passa al 28,3%. Il Partito Democratico di Elly Schlein insegue al 19,4%, con un più 0,1% che sembra più che altro un timido segnale di vita. Non va meglio al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che registra sì uno 0,2% in più rispetto a due settimane fa, ma non va oltre il 15,9%. Troppo poco, da parte di entrambi i principali partiti di opposizione al governo, per pensare di impensierire la maggioranza in futuro.

Male la Lega, bene Forza Italia e Italia Viva

La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,2% e scivola al 9,1%. Per il Carroccio la doppia cifra sembra ormai una chimera inarrivabile. Torna a crescere, invece, Forza Italia di Antonio Tajani: il partito fondato da Silvio Berlusconi registra un più 0,3% e passa al 7,7%. Azione di Carlo Calenda resta stabile al 3,9%, così come l'alleanza Verdi e Sinistra, ferma al 3,4%. Dalle retrovie arriva Italia Viva di Matteo Renzi, con un più 0,3% in media che vale il 3,3%. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,5% (meno 0,1%), Italexit all'1,9% (più 0,2%), Unione Popolare all'1,3% (meno 0,1%) e Noi Moderati all'1,2% (meno 0,1%).