Sondaggi elettorali, il Partito Democratico torna secondo: con Letta segretario superati FdI e M5s

Il ritorno di Enrico Letta e l’elezione a segretario frutta al Partito Democratico quasi un punto in una settimana. Secondo il sondaggio di Swg per il Tg La7, il Pd torna davanti a Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. La Lega di Salvini è in testa da sola e allunga sugli altri partiti. Ad approfittare della crisi dei dem sono stati anche Sinistra italiana e Mdp Articolo 1, che oggi insieme sarebbero sopra ai cinque punti.