Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia non si ferma e stacca il Pd: crollo totale per i 5 Stelle Secondo il sondaggio politico di Swg per il Tg La7, Fratelli d’Italia è sempre più primo partito nelle intenzioni di voto. Il Pd cresce ma non tiene il passo di Meloni, mentre il Movimento 5 Stelle rischia di scendere sotto la doppia cifra.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia è sempre più in testa nelle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni si conferma al primo posto nel sondaggio politico di Swg per il Tg di La7, ancora una volta in crescita rispetto alla rilevazione precedente. Ormai il Partito Democratico sembra sempre più staccato, nonostante continui a crescere, ma a ritmi molto più lenti. Dietro a Meloni e Letta, ormai, c'è un vero e proprio abisso. La Lega questa settimana si riprende leggermente, ma resta lontanissima dai livelli degli ultimi anni. Per non parlare del Movimento 5 Stelle, ormai sprofondato in una crisi che sembra irreversibile.

Nel sondaggio letto ieri sera da Enrico Mentana c'è ancora una volta Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in testa, questa settimana con il 23,1%, segnando un più 0,3% rispetto alla scorsa. Leggera crescita anche per il Partito Democratico di Enrico Letta, che invece guadagna un decimo di punto – lo 0,1% – e passa al 21,3%, ormai a quasi due punti di distanza da Meloni e i suoi. La Lega di Matteo Salvini cresce a sua volta dello 0,1%, raggiungendo il 15,1%. Ancora peggio fa il Movimento 5 Stelle che – settimana dopo settimana – non riesce a invertire la rotta: per Giuseppe Conte e i suoi meno 0,4% e giù al 12,5%.

Forza Italia di Silvio Berlusconi, intanto, perde lo 0,2% e scivola al 7,4%, mentre il polo centrista pensato da Carlo Calenda continua a dare i suoi frutti. Almeno a livello di intenzioni di voto: il suo Azione, federato con +Europa, sale dello 0,3% e schizza al 5,4%. E a proposito di centro, le cose ultimamente vanno bene anche a Matteo Renzi: Italia Viva segna un più 0,1% e passa al 2,6%. A pari punti c'è Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, che però cresce dello 0,3%, arrivando proprio al 2,6%. Mdp – Articolo 1 del ministro Speranza perde uno 0,1% e scende al 2,4%, alla pari con Italexit di Gianluigi Paragone che invece resta stabile. I Verdi perdono lo 0,2% e chiudono al 2,2%.