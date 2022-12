Segreteria Pd, per Schlein boom di adesioni alla campagna ‘Parte da noi’: 11.500 iscritti in 3 giorni In soli tre giorni boom di adesioni alla campagna ‘Parte da noi!’ di Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd: sono già 11.500 le persone iscritte alla piattaforma online.

A cura di Annalisa Cangemi

Sono passati appena dieci giorni da quando Elly Schlein ha lanciato la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico, con la campagna ‘Parte da noi!' lanciata al Monk di Roma. E la risposta del popolo dem, di coloro che sperano in un profondo rinnovamento del partito, degli elettori di sinistra che vogliono ricostruire una ‘casa', un progetto in cui sentirsi coinvolti, c'è stata ed è stata forte.

Solo tre giorni fa, in un post su Facebook, Schlein aveva ringraziato i primi iscritti alla piattaforma ‘www.partedanoi.it', che hanno subito deciso di sostenerla: "Grazie davvero a tutte le persone che si stanno già iscrivendo al link www.partedanoi.it. Mobilitiamoci tutte e tutti, alla pari, per ricostruire la sinistra". E in pochissimo tempo è stato registrato un boom di adesioni alla campagna: al momento sono 11.500 le persone iscritte alla piattaforma online su cui è possibile firmare compilando un form.

Si tratta di sottoscrizioni che provengono da tutta Italia, da più di 2mila Comuni distribuiti in tutto il territorio nazionale. Secondo i numeri della piattaforma la prima Regione per numero di adesioni alla campagna è l'Emilia-Romagna, seguita da Lombardia e Lazio. Successo anche nelle Regioni del Sud, come Campania, Puglia e Sicilia. Un dato rilevante è anche il numero degli italiani all'estero che si sono registrati: sono al momento 300.

La mobilitazione per un nuovo Partito Democratico si è fatta sentire, dopo l'annuncio della deputata 37enne che lunedì, come atto di rispetto verso la comunità che intende coinvolgere, ha preso la tessera del partito nello storico circolo della Bolognina dove avvenne la ‘svolta' di Achille Occhetto. Una scelta non casuale quella del luogo, perché proprio lì quasi dieci anni l'ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna ed ex europarlamentare partecipò alla sua prima assemblea del Pd.

Il principale avversario di Schlein per le primarie del Pd, che si terranno il 19 febbraio, è considerato al momento il suo ex capo, il governatore Stefano Bonaccini, in campo in ticket con il sindaco di Firenze Dario Nardella. Oltre a loro resta in corsa anche l'ex ministra Paola De Micheli. È ancora presto per prevedere l'esito della sfida, ma considerando le prime adesioni Elly Schlein parte sicuramente con una buona base su cui poter lavorare.