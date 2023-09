Schlein: “Meloni ci attacca per nascondere suoi fallimenti, italiani stanno peggio di un anno fa” Duro attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni: per la leader dem la maggioranza, con i metodi “sguaiati” che aveva quando stava all’opposizione, sta attaccando il centrosinistra solo per nascondere i propri fallimenti. Da FdI non si sono fatte attendere le repliche.

A cura di Annalisa Girardi

È un attacco frontale, quello di Elly Schlein a Giorgia Meloni. La leader del Partito democratico non usa mezzi termini e accusa la presidente del Consiglio di criticare le opposizioni – portando "l'opposizione sguaiata che faceva prima anche nelle stanze del governo" – solo per nascondere una lunga serie di fallimenti. E cita la difficile situazione economica, le difficoltà legale al Pnrr, i disastri nel sistema di accoglienza e l'assenza di politiche a sostegno dei più vulnerabili.

“Giorgia Meloni, siccome dopo un anno di governo arriva al partito di cui è capa assoluta con un pugno di mosche, qualche reato ideologico e nessun risultato da rivendicare, ha infarcito il suo intervento di attacchi all’opposizione. Perché questa maggioranza ha portato l’opposizione sguaiata che faceva prima anche nelle stanze del governo", afferma la leader dem.

Per poi aggiungere: "Per nascondere i propri fallimenti, con un’economia che rallenta, il rischio di perdere miliardi di investimenti PNRR, l’incapacità di gestire l’accoglienza e Lampedusa che torna a essere lasciata sola come porta d’Europa, le conseguenze sociali della brutalità con cui hanno colpito i poveri, cancellato il sostegno al reddito e all’affitto, bloccato la nostra proposta sul salario minimo si lancia in attacchi all’opposizione che di certo non porteranno il pane in tavola a chi non ce l’ha, non abbasseranno il costo della benzina che con loro è aumentato, non aumenteranno salari e pensioni".

E conclude, facendo riferimento all'assemblea di Fratelli d'Italia tenutasi oggi a Roma: "Può strappare un applauso ai suoi fedelissima ma gli italiani non abboccano: basta chiedere a uno di loro se sta meglio o peggio di un anno fa".

Sulle parole pronunciate da Meloni alla kermesse in merito all'opposizione, Schlein ribadisce: "Con gli attacchi alle opposizioni possono creare un nemico ma non certo dare risposte agli italiani e dare il loro il pane. La destra è buona soltanto a scegliersi un nemico al giorno".

A difendere la presidente del Consiglio ci ha pensato subito uno dei suoi fedelissimi, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. Che replica: "Che coraggio il segretario del Pd Schlein ad attaccare il presidente Meloni. Questo governo non solo sta rimediando alle catastrofi lasciate da quelli che lo hanno preceduto, ma sta finalmente rilanciando l'Italia a livello internazionale restituendole una dignità e una sicurezza ormai dimenticate". E conclude: "Per la Schlein doveva essere un'estate militante, ma si è rivelata un'estate solitaria viste le numerose fughe dal suo partito delle ultime settimane. Invece di lanciare attacchi infondati, le consigliamo un annuncio ‘AAA cercansi iscritti per Pd".